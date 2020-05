Darmowe i wystarczające dla większości osób. Dokumenty Google – co trzeba wiedzieć?

Dokumenty Google, czyli biuro w przeglądarce

Po kilku latach rozwijania Dokumentów Google udało się zbudować narzędzie będące w stanie zapewnić dużej części, o ile nie większości, użytkowników funkcje i możliwości do codziennej edycji dokumentów, arkuszy i prezentacji. Dokumenty Google działają w przeglądarce, ale nie są kompatybilne tylko z Google Chrome, lecz także pozostałymi aplikacjami jak Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera czy Vivaldi. Tworzone dokumenty są synchronizowane z chmurą, więc dostęp do nich można uzyskać na każdym innym urządzeniu, gdzie się zalogujemy na konto Google. Jeśli mielibyśmy w skrócie podsumować możliwości Dokumentów Google, to można by to wytłumaczyć jako pakiet Office w przeglądarce, lecz z odrobinę inaczej zorganizowanym interfejsem oraz mniejszymi zasobami dodatkowych narzędzi do edycji i tworzenia dokumentów.Co więcej, powstały także aplikacje mobilne na Androida i iOS-a, których możliwości w dużym stopniu pokrywają się z tym, co znajdziemy w przeglądarce.

