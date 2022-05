Oferty na kartę zawsze lepsze od abonamentów? To zobaczcie na to

Mówiąc korzystniejsze mam na myśli zarówno ceny, jak i zawartość pakietu usług w porównywalnych ofertach. To nie ulega wątpliwości, jednak patrząc po zmianach jakie w ostatnim czasie wdrożył Plush, w zasadzie bardziej opłaca się skorzystać z ich abonamentu z dwuletnim zobowiązaniem niż z oferty na kartę. Co więcej, jeszcze bardziej opłaca się w tym momencie przenieść swój numer do tej submarki Plusa.

Najtańszy dostęp do 5G w Plush

Zaczynając od dostępu do nowej technologii 5G, to aktualnie w abonamencie Plush jest on najtańszy - 30 zł. W Plus abonament zapłacimy za dostęp do 5G przynajmniej 35 zł i to z niskim limitem transferu, w ofercie na kartę z kolei 40 zł.

W Orange abonament kosztuje to minimum 55 zł (50 zł abonament + 5 zł dostęp do 5G), w ofercie na kartę 39 zł, a najtańsza opcja w Orange na 5G kosztuje obecnie 35 zł w subskrypcji Orange Flex. W Play abonament natomiast 60 zł, a w ofercie na kartę 35 zł. I w końcu w T-Mobile, 5G dostępne jest w abonamencie od 55 zł w górę, a w ofercie na kartę za 39 zł.

Przeniesienie numeru do abonamentu Plush w ofercie ze smartfonem

To prawda, że 5G dostępne jest też u operatorów wirtualnych, w tym z najtańszym dostępem u operatora Otvarta, ale w ofercie o podobnej zawartości i cenie co w Plush - tylko dla przenoszących numer. To porównajmy.

W Otvarta za 29,99 zł miesięcznie (umowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia) dla nowych numerów dostępny jest oprócz pełnego no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS, zasięg 5G i limit transferu danych 21 GB. Dla przenoszących numer jest to 31 GB.

Porównywana oferta na abonament w Plush (zobowiązanie na dwa lata) kosztuje 30 zł miesięcznie, zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych. Do tego brak zużywania transferu danych na komunikatory oraz Tidal na 3 miesiące. Dla przenoszących numer mamy 4 miesiące bez płacenia abonamentu.

Dobierzmy jeszcze do porównania smartfona, wybrałem do niego Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6 128GB, który aktualnie do kupienia jest bez abonamentu za 1 699,00 zł w gotówce lub 20 ratach 0% po 84,95 zł.

Abonament w Plush ze smartfonem Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 1,00 zł 71,00 zł 24 1 705,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 30,00 zł 20 600,00 zł Razem 2 305,00 zł Sklep Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 0,00 zł 84,95 zł 20 1 699,00 zł Otvarta 5G 0,00 zł 29,99 zł 24 719,76 zł Razem 2 418,76 zł Różnica 113,76 zł

Zakładając ten sam okres korzystania z obu ofert, czyli 24 miesiące, w abonamencie Plush ze smartfonem zapłacimy łącznie 2 305,00 zł, a w Otvarta ze smartfonem kupionym w sklepie 2 418,76 zł, czyli ponad 100 zł drożej.

Pamiętajmy jednocześnie, że w Plush mamy przy tym bogatszą zawartość abonamentu i do tego paczkę 100 GB, którą możemy wykorzystać przez cały okres umowy. Tak więc, jeśli w którymś miesiącu zabraknie nam transferu danych, nie musimy się obawiać spadku prędkości, bo ten dodatkowy transfer wykorzystywany jest po zużyciu podstawowego pakietu miesięcznego.

Nie jest to już więc regułą, że w ofercie na kartę czy z miesięcznym okresem wypowiedzenia zawsze będzie korzystniej cenowo niż w abonamencie. Aktualna konstrukcja oferty w Plush pozwala na wykupienie naprawdę atrakcyjnego pakietu i nawet ze smartfonem w niskiej cenie.