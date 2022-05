Plus przebija T-Mobile i Play - aż 1,5 TB transferu w ofercie na kartę. Nie na rok, a na lata

Plus poinformował właśnie o nowej promocji dodatkowych GB w ofercie na kartę w Plus i Plush, które sprawiają, że jest to teraz korzystniejsza opcja niż podobna promocja w T-Mobile i Play.

Dla przypomnienia, wcześniej Plus zwracał 100 zł w ofercie na kartę, a T-Mobile oraz Play oferują klientom ofert na kartę dodatkowe 100 GB transferu danych co miesiąc przez cały rok - przy zachowaniu ciągłości cyklicznego pakietu.

W Play jest to pakiet za minimum 35 zł - zawierający pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 40 GB transferu danych - łącznie więc miesięcznie możemy korzystać ze 140 GB przez rok. W T-Mobile z kolei jest to minimum plan za 30 zł z limitem transferu danych 30 GB, czyli łącznie 130 GB.

Plus podwyższa teraz poprzeczkę w tej promocji i proponuje dodatkowe 100 GB transferu danych w planie za minimum 30 zł (30 GB transferu danych). Łącznie jest to więc, podobnie jak w najtańszej opcji w T-Mobile 130 GB miesięcznie.

Jednak po roku, przy zachowaniu ciągłości tego pakietu Plus doda do konta klientów jeszcze dodatkowe 300 GB w prezencie. Tak więc nie licząc limitu z pakietu będzie to 1500 GB przez rok, a z pakietem 1860 GB.

Co więcej, niewykorzystany transfer w danym miesiącu nie przepada, kumuluje się z kolejnymi bonusami, nie zmarnuje się więc żaden GB z tej promocji, a można z nich korzystać tak długo, jak długo ważny będzie pakiet za minimum 30 złotych, aż do ostatniego gigabajta.

Aby włączyć tę promocję wystarczy już korzystać z tego pakietu w ofercie na kartę Plus/Plush lub kupić nowy starter i go aktywować. Później jak wspominałem przez kolejne 12 miesięcy trzeba zachować ciągłość i utrzymywać ten pakiet aktywny. Samą promocję włączamy kodem: *136*11*1500#, a potrwa ona od jutra, czyli od 10 maja do 30 czerwca.

Źródło: Plus.