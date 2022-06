Orange wyjątkowo skąpe. Daje na rok tylko 300GB transferu na kartę - konkurencja ponad 1TB

Jeśli dobrze pamiętam, jako pierwszy z promocją dużej paczki danych na rok w ofercie na kartę - 1200 GB, wystartował T-Mobile, zaraz po nim pojawiła się podobna oferta w Play, a Plus dołożył do tego 300 GB. Jednak nie kolejność się liczy, tylko reakcja ostatniego z operatorów - Orange, który udostępnił właśnie tylko 300 GB.

Jest jednak jedna różnica w promocji Orange na kartę, która sprawia, że dla niektórych klientów może być atrakcyjniejsza niż ta u konkurencji. Zerknijmy więc najpierw na jej warunki tej promocji u pozostałych operatorów.

Rok internetu za darmo w ofercie na kartę T-Mobile

W T-Mobile warunkiem skorzystania z tej promocji jest wykupienie pakietu w ofercie na kartę za minimum 30 zł miesięcznie. Przy regularnym jego odnawianiu, co miesiąc do odebrania będziemy mieli po 100 GB przez najbliższe 12 miesięcy.

Tak więc w pakiecie za 30 zł, będzie to łącznie 130 GB miesięcznie i 1560 GB na rok.

Rok internetu za darmo w ofercie na kartę Play

W Play zasady są takie same. Również mamy 1200 GB na rok, z tą różnicą, że minimalny pakiet, który bierze udział w tej promocji kosztuje 35 zł i zawiera 40 GB transferu danych.

Co daje łącznie 140 GB miesięcznie i 1680 GB rocznie.

Rok internetu za darmo w ofercie na kartę Plus

Plus z kolei dołożył w takiej samej promocji, a więc 1200 GB na rok, 300 GB w nagrodę po roku, łącznie więc będzie to 1500 GB.

Do tego gigabajty z minimalnego pakietu za 30 zł - 30 GB i co więcej zgromadzone środki z pakietu i z promocji nie przepadają po okresie promocji, można je wykorzystywać przez lata.

We wszystkich wymienionych planach u każdego operatora zawarte są oczywiście nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS.

Rok internetu za darmo w ofercie na kartę Orange

Orange również chciał się nieco wyróżnić w tej promocji roku internetu za darmo i udostępnił pakiet 300 GB na rok, jednak z jednym małym ale…

Otóż nie jest tu wymagane aktywowanie pakietu, jedynie utrzymywanie aktywności karty, w postaci comiesięcznego doładowywania kwotą minimum 5 zł.

Tak więc wystarczy doładować tę kwotę, aktywować promocję wysyłając SMS-a o treści 300 GB pod numer 811, by co 31 dni otrzymywać paczkę 25 GB transferu danych. Idealna opcja dla osób, które nie dzwonią ani nie wysyłają wiadomości i korzystają tylko z dostępu do sieci, komunikatorów, rozmów audio-wideo przez internet itp.

Oczywiście klienci, którzy wykupują pakiety, również mogą aktywować sobie tę promocję. W ten sposób w najtańszym cyklicznym miesięcznym pakiecie za 30 zł (tu już spełniony jest warunek doładowania minimum 5 zł) mogą korzystać z transferu danych na poziomie 70 GB w miesiącu, a w pakiecie z dostępem do 5G z 85 GB w miesiącu.

W takim przypadku konkurencja wypada znacznie lepiej, oferując ponad 100 GB w miesiącu przez najbliższy rok, a Plus nawet dłużej w zależności od zużycia środków z tej promocji.

Jednak dla samego internetu promocja Orange wypada już korzystniej, bo można korzystać co miesiąc z 25 GB za jedyne 5 zł, a na start za założenie dodatkowo konta w Mój Orange, przyznawane jest 100 GB extra (ważne pierwsze 31 dni).