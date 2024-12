Dobra wiadomość dla posiadaczy smartfonów. Google wydłuża wsparcie

Wszyscy się chyba zgodzimy, że ostatnie 3, może nawet 4 lata to poważny zastój na rynku smartfonów. Brakuje nowych, przełomowych funkcji, które zachęciłyby klientów do kupna nowego modelu. Owszem aparaty mają nieco większe możliwości, ale wiele z nich osiągnęło już taki poziom, że różnice w jakości są niewielkie. Ekranów nie da się za bardzo już powiększać, pojemność baterii rośnie ale nieznacznie, a moc ładowania ponad 50 W na nikim nie robi już wrażenia. Być może dlatego firmy zaczynają się teraz skupiać na dłuższym wsparciu starszych modeli, a przoduje wśród nich Google.

Starsze Pixele z dłuższym wsparciem

Jeśli chodzi o Androida, to Google od zawsze można było postawić za wzór. Smartfony Pixel dostawały aktualizacje do nowego systemu w pierwszej kolejności, a gigant regularnie publikował też poprawki bezpieczeństwa i robił to nawet przez 5 lat. W ostatnim czasie wsparcie dla smartfonów Pixel od serii 8 wydłużono do 7 lat. Nie bez powodu, bo konkurencyjne Apple swoje modele iPhone wspiera zazwyczaj przez około 6 lat od premiery. Tym samym krokiem podążył Samsung, który też obiecuje 7 lat wsparcia, ale jak widać to na przykładzie Androida 15, posiadacze starszych smartfonów będą musieli poczekać na swoją aktualizacje nawet kilka miesięcy od premiery ostatniej wersji systemu.

Tymczasem Google poszło jeszcze o krok dalej. Na stronie pomocy dla smartfonów Pixel pojawiła się zaktualizowana informacja na temat wsparcia starszych modeli z serii Pixel 6, 7 oraz Fold. Początkowo smartfony te miały otrzymać aktualizacje systemowe przez 3 lata od premiery, a do tego 5 lat wsparcia w kwestii poprawek bezpieczeństwa. Teraz możemy przeczytać, że wsparcie nowymi wersjami systemu wydłużono do 5 lat, podobnie jak w przypadku łatek bezpieczeństwa. Oznacza to, że Pixel 6 nie zakończy swojego żywota na Androidzie 15, a będzie aktualizowany aż do Androida 17 w 2026 roku. Pixel 7 natomiast dostanie nawet Androida 18, a jego wsparcie zakończy się dopiero w 2027 roku.

Co więcej Google daje też sobie furtkę w postaci możliwości wprowadzenia funkcji z nowszych modeli, w starszych smartfonach. Tzw. Pixel Drops to aktualizacje, które niejako "portują" funkcje z najnowszych modeli do tych nieco starszych, pod warunkiem że dysponują one odpowiednimi możliwościami technicznymi. Biorąc pod uwagę jak mocno poprawiono oprogramowanie Pixela 6 czy 7 w ostatnich latach, wydłużone wsparcie dla tych telefonów należy przyjąć za zadowoleniem. Sam zresztą obecnie korzystam z Pixela 7 i nie czuję potrzeby zmiany na nowszy model, a dzięki dłuższemu wsparciu, przetrwam tak zapewne jeszcze kolejny rok. Chyba, że Google zaoferuje nam jakiś przełom, ale patrząc po możliwościach Tensora G5 i G6, to raczej się na to nie zapowiada.