Google Pixel w końcu z Android 15. Na tę aktualizację czekało wielu!

Jesienna premiera nowych smartfonów Google Pixel mogła przynieść kilka zaskoczeń. Jednym z nich był fakt, że nowe modele do sprzedaży trafiły z systemem Android 15 na pokładzie. To zmienia się już dziś, gdyż firma jest gotowa na udostępnienie dla nich aktualizacji Android 15.

Android 15, który dziś debiutuje na smartfonach Google Pixel, to przede wszystkim zmiany w opcjach bezpieczeństwa i poprawa wydajności systemu. Aktualizacja wprowadza zabezpieczy dane zdrowotne, finansowe i osobiste, dzięki czemu zwiększona jest ochrona przed kradzieżami oraz oszustwami. Android 15 to także lepsze wsparcie dla sprzętów z dużymi ekranami, takimi jak składane smartfony i tablety. Wśród nowości znalazły się także ulepszenia w popularnych aplikacjach, w tym aparacie, wiadomościach oraz systemach logowania.

Android 15 od strony nowych funkcji bezpieczeństwa oferuje funkcje wspierane przez sztuczną inteligencję. Telefon automatycznie będzie się blokował w przypadku wykrycia próby kradzieży, a użytkownik ma możliwość skorzystania z jego zablokowania także zdalnie. Dzięki uczeniu maszynowemu, system analizuje sygnały z urządzenia, aby wykrywać potencjalne próby kradzieży. W przypadku wykrycia takiej próby na odblokowanym urządzeniu, ekran zostaje zablokowany, co uniemożliwia dostęp złodziejom. Funkcja ta, mająca na celu ochronę wrażliwych danych w razie utraty telefonu, korzysta z czujników urządzenia do identyfikacji prób kradzieży. Staramy się, aby była dostępna na jak największej liczbie urządzeń. Od dziś funkcja jest stopniowo wdrażana na urządzeniach z Androidem, które dominują na rynku, stanowiąc 90% wszystkich urządzeń na świecie. Zachęcamy do regularnego sprawdzania strony aktualizacji. Dodatkowo w systemie pojawi się dodatkowe uwierzytelnienie przy operacjach takich jak usuwanie karty SIM czy wyłączeniu funkcji "Znajdź moje urządzenie", co utrudnia złodziejom manipulacje z urządzeniem.

Android 15 już na smartfonach Google Pixel. Co nowego?

Nowością jest również "przestrzeń prywatna". To ukryty obszar na urządzeniu, gdzie można przechowywać aplikacje z wrażliwymi danymi, takimi jak aplikacje społecznościowe czy bankowe. Apki i gry pozostają niewidoczne, dopóki użytkownik nie odblokuje tej przestrzeni, co stanowi dodatkową warstwę ochrony przed osobami nieupoważnionymi.

Dla użytkowników urządzeń z dużymi ekranami Android 15 wprowadza szereg nowych funkcji. Znajdziemy tu m.in. przypinanie paska aplikacji oraz wygodniejsze korzystanie z aplikacji w trybie podzielonego ekranu – dzięki temu, Gmail i Dysk Google uruchomione na jednym, podzielonym ekranie zwiększa produktywność.

Aktualizacja przynosi również ulepszenia aparatu, w tym lepszą obsługę zdjęć w słabym świetle oraz możliwość korzystania z łączności satelitarnej w aplikacjach do przesyłania wiadomości (w niektórych krajach). Ułatwiono też proces logowanie do aplikacji za pomocą kluczy dostępu, które stało się teraz możliwe jednym dotknięciem, co zwiększa zarówno wygodę, jak i bezpieczeństwo użytkowników.

Aplikacje OTA i funkcje pobierania z Androida 15 są dostępne na tych urządzeniach Pixel: