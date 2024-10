Historia kołem się toczy

Czytniki linii papilarnych umieszczone pod ekranem w smartfonach linii Pixel zyskały bardzo złą sławę. W zasadzie dopiero teraz, w Pixelu 9 wprowadzono implementację, której da się wygodnie używać i nie powoduje większych problemów. Nie zmienia to jednak faktu, że znacznie lepiej spisuje się funkcja Face Unlock, która od serii 8 pozwala na odblokowanie telefonu i potwierdzanie tożsamości w aplikacji płatniczej. Działa to jednak na bazie kamery i dostępne jest w dobrych warunkach oświetleniowych. Gdy jest ciemno to Face Unlock nie zadziała, czym wyraźnie przegrywa z FaceID. Technologia Apple korzysta z dodatkowej kamery IR, podobnie jak to miało miejsce jeszcze w Pixelu 4. Teraz być może do tej technologii wrócimy.

Reklama

Jak podaje portal Android Authority, Google Pixel 11 wprowadzi zaawansowaną technologię Face Unlock, która ma rywalizować z Face ID od Apple. Poprzednia wersja tej technologii w Pixel 4 używała projektora punktów, który mapował twarz użytkownika w 3D. Nowa wersja w Pixelu 11 ma wykorzystać kamerę IR umieszczoną pod wyświetlaczem, co pozwoli na odblokowywanie telefonu nawet w całkowitej ciemności i nie będzie wymagało stosowania "wyspy" czy "notcha" jak to ma miejsce u Apple. Dzięki temu użytkownicy będą mogli bezproblemowo odblokowywać swoje urządzenia w różnych warunkach oświetleniowych, co zwiększy wygodę i bezpieczeństwo.

Integracja kamery IR z procesorem Tensor G6 pozwoli na bardziej precyzyjne skanowanie twarzy, co znacząco poprawi dokładność i szybkość działania. System ten będzie nie tylko bardziej odporny na próby oszukania go zdjęciami czy maskami, ale również znacznie szybszy. Oznacza to, że użytkownicy Pixel 11 będą mogli cieszyć się płynnym i bezpiecznym odblokowywaniem telefonu w każdej sytuacji. Tak przynajmniej wynika z wewnętrznych dokumentów. Tensor G6 ma zyskać dedykowany układ ISP, który będzie odpowiadał za ten system. Ponadto, Google planuje udoskonalenie algorytmów biometrycznych, aby system Face Unlock był jeszcze bardziej bezpieczny. Niestety nawet jeśli okaże się to prawdą, to premiera Pixela 11 planowana jest dopiero na 2026 rok.