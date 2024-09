Do grania nie potrzebujesz ekranu. Ten sprzęt TECNO to marzenie gamerów

TECNO nad Wisłą smartfonami stoi, ale chiński producent ma w rękawie masę sprzętów, które wciąż czekają na swoją europejską premierę. Miałem okazję zobaczyć je na tegorocznych targach IFA i wiem jedno – TECNO nie ma nad czym się zastanawiać. Gamingowych okularów AR i chłodzonego cieczą mini peceta potrzebujemy na już.

TECNO Pocket Go zagrało na nosie – dosłownie

Część urządzeń pokazywanych przez TECNO w Berlinie miałem okazję przetestować kilka miesięcy temu podczas targów MWC, więc widok robo-psa czy komputera zamkniętego w padzie (o których pisałem w tej publikacji) nie był żadnym zaskoczeniem, ale tym razem dowiedziałem się o nich nieco więcej, przez co poziom subiektywnego entuzjazmu wspiął się na wyższy level. Zwłaszcza w przypadku wspomnianego zestawu TECNO Pocket Go, czyli stosunkowo niedrogiego rozwiązania dla graczy, oferującego high-endowe wrażenia z gamingu w pociągu czy pociągu.

TECNO reklamuje go jako pierwszy w branży zestaw do gier Windows AR, ale co to właściwie oznacza? Cóż, TECNO Pocket Go to nic innego jak okulary wyposażone w ekran Micro-OLED o przekątnej 0,71 cala. W połączeniu z dedykowanym kontrolerem tworzą zestaw napędzany procesorem AMD Ryzen 7 8840HS. Urządzenie jest wyposażone w 16 GB ram i dysk SSD 1 TB, a to oznacza, że można względnie komfortowo grać na nim w tytuły AAA i to w zasadzie w dowolnym miejscu, bo obraz wyświetlany jest tuż przed oczami użytkownika. TECNO Pocket Go ma nawet własne głośniki i opatentowany algorytm wibracji, a dzięki sześcioosiowemu żyroskopowi oraz AI wspierającemu śledzenie głowy okulary użytkuje się zaskakująco wygodnie, bez uczucia dyskomfortu – warto jednak zaznaczyć, że są to opinie po stosunkowo krótkim czasie „na nosie”.

Co ciekawe TECNO Pocket Go to nie tylko sprzęt do gamingu. Można go podłączyć do smartfona na Androidzie czy iPhone’a, a nawet komputera do pracy, przez co okulary mogą stanowić też przydatne narzędzie do pracy zdalnej, symulując dodatkowy ekran. Na MWC dowiedziałem się, że TECNO Pocket Go wciąż bliżej do produktu koncepcyjnego, niż do urządzenia gotowego do sprzedaży, ale teraz ta narracja uległą znaczącej zmianie. Wiele wskazuje na to, że gamingowe okulary AR mogą trafić do pierwszych recenzentów już pod koniec tego roku. Tecno nie podzieliło się jeszcze oficjalną ceną, ale w kuluarach mówiło się o 1099 dolarów.

Mega komputer w mini obudowie

TECNO Pocket Go nie jest jedynym urządzeniem gamingowym, które skradło show podczas tegorocznych targów IFA. Odwiedzając strefę Tecno nie dało się przeoczyć święcącego MEGA MINI Gaming G1, czyli chłodzonego cieczą mini komputera z potężnymi podzespołami. Procesor Intel Core i9-13900H, 32GB DDR5, 2TB dysku SSD, NVIDIA GeForce RTX 4060 (wzmocniona technologią NVIDIA DLSS 3), obsługa Thunderbolt 4 i Wi-Fi 6E, a także pełne podświetlenie RGB – wszystko to w kompaktowych wymiarach 255x150x150 mm.

Mini komputery także mają trafić do pierwszych użytkowników na przestrzeni następnego półrocza. TECNO zainteresowanych zaprasza na Kickstartera, gdzie wpłacając niespełna 2500 zł, można wesprzeć projekt i dołączyć do kolejki.

Oprócz tego na IFA 2024 TECNO pokazało też kilka pomniejszych urządzeń, takich jak zegarki Tecno Watch Pro 2, nowe słuchawki Sonic 2, czy wspierane AI laptopy MEGABOOK 13 S1 13th. Niestety ich dostępność w Polsce wciąż pozostaje zagadką.