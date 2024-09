Na przestrzeni lat widzieliśmy dziesiątki kreatywnych etui do smartfonów. Najnowsza propozycja od Bitmo Lab jest jednak jedną z tych, która oprócz tego że wygląda efektownie, to jeszcze jest wyjątkowo praktyczna. To niepozorne akcesorium nie tylko upodabnia nasz telefon do kultowej konsoli Nintendo Game Boy z tyłu, ale także ma specjalną nakładkę która wspomoże nas w grach z klasycznym układem przycisków.

Etui które zamieni iPhone'a w Game Boya - bardziej dosłownie niż kiedykolwiek!

Etui o której mowa została na tyle sprytnie zaprojektowana, że jest ona po prostu dwuczęściowa. Na co dzień nasz kontroler jest po prostu z tyłu - przywodząc na myśl klasykę obudów z Aliexpress. Jednak tym co go wyróżnia na tle konkurencji jest możliwość odwrócenia obudowy i przycisków, by były one z przodu: w pełni funkcjonalne i idealnie dostosowane do najbardziej popularnych narzędzi służących emulacji konsol Nintendo Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance oraz NES (Nintendo Entertainment System). Ze szczególnym uwzględnieniem narzędzia Delta, które w Europie znajdziemy m.in. w sklepie AltStorePAL.

Co ważne - mimo tego kreatywnego podejścia, twórcy nie zdzierają specjalnie pieniędzy... przynajmniej w zamówieniach przedpremierowych, gdzie GameBaby (bo tak nazwali swoje etui) sprzedaję je po 20 dolarów. I za tyle kupić je będzie mogło pierwszych 1000 szczęśliwców - później cena podskoczy do 25 dolarów, czyli wciąż nie jest źle.

Etui dostępne będzie dla iPhone 15 Pro Max oraz jego następcy — iPhone 16 Pro Max. Premiera akcesorium już w przyszłym miesiącu.