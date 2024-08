Igrzyska za nami ale to nie koniec emocji. W piątek startuje wielki turniej

Wczoraj odbyła się ceremonia zamykająca tegoroczne Igrzyska Olimpijskie, zwieńczona występami Snoop Dogga, Billie Eilish i… skokiem z dachu stadionu w wykonaniu Toma Cruise’a. Tradycyjni sportowcy wracają do domu, a e-sportowcy i fani kultowego anime szykują się na turniej w przestrzeni wirtualnej. Już w ten piątek startują bowiem wielkie Mistrzostwa Świata Pokémon, a oczy społeczności skupionej wokół sympatycznych stworków zostaną skierowane na Hawaje.

Mistrzostwa Świata Pokémon 2024 – o co chodzi w tej imprezie?

Mistrzostwa Świata Pokémon mogą dla niektórych brzmieć zabawnie, ale to impreza, która co roku przyciąga kilkadziesiąt tysięcy osób, więc nie można jej bagatelizować. Samo wydarzenie ma już 20 lat na karku i początkowo orbitowało głównie wokół słynnych kart kolekcjonerskich oraz rozgrywek na ich podstawie, ale dziś jest to wielowymiarowe wydarzenie, łączące nie tylko fanów kart, ale też wszystkich produktów kultury popularnej, związanej z Pokémonami.

Źródło: Nintendo

Tegoroczna edycja odbywa się w hawajskim Honolulu i będzie opierać się na kilku filarach: karciance Pokémon Trading Card Game, grach Pokémon Scarlet i Pokémon Violet, Pokémon GO i Pokémon UNITE oraz rywalizacji o tytuł Mistrza Świata. Wszystko to będzie odbywać się także w atmosferze idealnej dla fanów uniwersum – będą cosplay’e, będą konkursy i będą też zdjęcia z Pokémonami, a ci, którzy nie mogą w evencie uczestniczyć na żywo, będą mogli śledzić transmisję online.

W Mistrzostwach Świata Pokémon biorą udział najlepsi gracze Pokémon z całego świata. Gracze będą walczyć o nagrody, tytuł Mistrza Świata Pokémon i zaproszenia zwrotne na Mistrzostwa Świata w następnym roku

Mistrzostwa Świata Pokémon 2024 – terminarz turnieju i atrakcje dla oglądających

Mistrzostwa Świata Pokémon 2024 będą w pełni transmitowane na Twitch oraz YouTube, a start imprezy, połączony z ceremonią otwarcia, został zaplanowany na godzinę 21:00 w ten piątek. Równo o 21:45 mają zaś ruszyć transmisje z wszystkich pozostałych rozgrywek, a starcia potrwają aż do niedzieli. Wtedy też – 18 sierpnia – o godzinie 21 rozpoczną się ostatnie potyczki finałowe.

Oglądanie transmisji dla e-sportowych emocji to jedno, ale uczestniczenie w nich online to także okazja na zdobycie wielu nagród cyfrowych. Wygrać można między innymi kody odblokowujące karty rzadkich Pokémonów w Pokémon Trading Card Game Live i Pokémona z zespołu, który wygrał Mistrzostwa Świata Pokémon VGC w 2023 roku. Przewidziano także różne nagrody dla fanów Pokemon GO i Pokemon UNITE – szczegóły na ich temat znajdziecie pod tym adresem.

Na stanowiskach komentatorskich pojawią się takie osobistości jak FrostedCaribou, KSabelhaus, Tablemon, ChipRichey, a także wiele innych osób, związanych ze światem Pokémon. Jeśli jednak zamiast ich głosów wolicie słuchać tematycznej muzyki, to organizatorzy mają dla Was małą niespodziankę. Z okazji tegorocznych mistrzostw przygotowano specjalną składankę na Spotify, zawierająca zarówno znane hity popowe, jak i lokalne, hawajskie brzmienia rodem z Honolulu. Pokémonową playlistę znajdziecie tutaj.

Stock image from Depositphotos