Zapytali ich dlaczego kupią nowego iPhone'a. Odpowiedzi są zaskakujące

Wymiana smartfona na nowszy model to temat, o którym można by dyskutować godzinami. Każdy ma swoje powody i racje. Nie da się jednak ukryć, że wymiana smartfona na nowy to w dzisiejszych czasach przede wszystkim spory wydatek. Nawet tak zwana średnia półka swoje kosztuje - więc nie ma tutaj mowy o wydaniu drobniaków, bo nawet jeśli zdecydujemy się na kilkadziesiąt rat w abonamencie: to wciąż będzie niemała sumka każdego miesiąca.

CIRP, czyli Consumer Intelligence Research Partners, przeprowadzili ankietę w której zapytano o powody zakupu nowego iPhone'a. Premiera najnowszych modeli tuż za rogiem (konferencja na której gigant z Cupertino odsłoni karty wystartuje już 9. września, czyli w przyszły poniedziałek). Tym samym pojawił się idealny pretekst by zapytać o powody, dla których biorący udział w ankiecie zdecydują się na zakup nowego telefonu.

Dlaczego kupią nowego iPhone'a? Odpowiedź może was zaskoczyć

Wśród odpowiedzi które znalazły się na poniższym wykresie mamy:

Stary telefon był przestarzały

Telefon został zgubiony, uszkodzony lub skradziony

Chęć posiadania najnowszych funkcji

Zachęta finansowa od operatora

Poprawa jakości sieci, w tym przejście na 5G

Posiadanie iPhone’a przez znajomych i rodzinę

A odpowiedzi ze strony biorących udział w ankiecie wyglądają następująco:

Jak widać — aż 44% respondentów decyduje się na zakup nowego modelu, bo ich dotychczasowy smartfon jest przestarzały. Za nimi największą grupą są ci, których dotychczasowy smartfon został zgubiony / uszkodzony lub skradziony. Dopiero kolejną, liczącą sobie 18%, są gadżeciarze, którzy decydują się na ten niemały wydatek ze względu na nowe funkcje. Dalej, 6%, stanowią użytkownicy którzy zostają zachęceni przez operatora, poszukujący lepszej jakości sieci (2%) oraz posiadanie przez znajomych i/lub rodzinę (1%) by być w tym samym ekosystemie. Biorąc pod uwagę że mowa o amerykańskich odbiorcach, można tu chyba nawet mówić o klątwie niebieskiej bańki...

Wyniki tej ankiety mogą wielu zaskoczyć. Przecież "najnowsze modele kupują tylko gadżeciarze i szpanerzy"

Opinia o wielu użytkownikach sięgających po najnowsze modele smartfonów od lat pozostaje raczej niezmienna - i wielu myśli o nich w kontekście gadżeciarzy. No bo faktycznie - przesiadka z generacji na generację w obecnych realiach flagowców nie ma zbyt wiele sensu. Zeszłoroczne, czy nawet dwu/trzy letnie smartfony wciąż działają znakomicie, a nowych funkcji de facto jest tyle, co kot napłakał. Ale patrząc na to ile smartfonów sprzedawanych jest każdego roku (przecież liczymy to w milionach), to tych gadżeciarzy nie jest tak wielu, jak sobie niektórzy wyobrażają. I wbrew pozorom tym, co — przynajmniej według ankiety — napędza sprzedaż i zachęca do sięgnięcia po nowy model nie jest zachcianka, a faktyczna potrzeba.