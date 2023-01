PC Master Race może otwierać szampana. Konsolowa wersja gry przegrywa na turnieju

Wojenki konsolowe trwają od lat — i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości miały się zakończyć. Chociaz może właśnie decyzje takie jak ta sprawią, że świat szybciej o nich zapomni. Dlaczego? Bo jakkolwiek nowa generacja konsol nie jest fajna, to... jednak wielokrotnie droższe komputery pozwalają na więcej. Przy odpowiedniej optymalizacji — są w stanie zostawić PlayStation 5 i Xbox Series X daleko w tyle (o Nintendo Switch czy Xbox Series S nawet nie ma co wspominać). A jeżeli chodzi o poważne wydarzenia związane z grami wideo, gdzie w tle kryją się duże pieniądze, a także rozgłos i sława — wiadomo, że warto zadbać o dostęp do możliwie najlepszej z wersji. I tak sprawy mają się właśnie ze Street Fighterem. Organizatorzy turnieju zapowiedzieli właśnie, że wszystkie walki w lutym odbywać się będą w oparciu o PC-tową wersję gry, a także że wszystko oglądać będą na ekranach z odświeżaniem 144 Hz.

Capcom nie wdawał się w szczegóły w kwestii tego, jakie konkretnie komputery zostaną użyte w turniejach. Nie wiemy nic o ich konfiguracjach — ale jak wiadomo, jeżeli chodzi o rynek PC, jest w czym wybierać. I konfiguracje mogą zaczynać się od niskiej półki, a kończyć na... kosmicznie wysokich osiągach, za które trzeba odpowiednio zapłacić.

Nie wiem też do końca jak sprawy mają się z kontrolerami na tym konkretnym konkursie. Na części z turniejów gracze mają możliwość przynoszenia swoich własnych kontrolerów (w przypadku bijatyk — najczęściej są to arcade sticki), a nie wszystkie one muszą być kompatybilne z obiema platformami. To oznaczałoby, że część biorących udział w turnieju graczy może być "ugotowana", jeżeli ich platformą na co dzień jest PlayStation 4 czy PlayStation 5. Jeżeli jednak chodzi o Street Fightera 5, to trudno ukryć, że ten od premiery na PC — właśnie tam działa najlepiej.

Źródło: Capcom

Odważny krok, na który nie każdy będzie sobie mógł pozwolić

Powiedzmy sobie szczerze: w kwestii wygody, konsole są nie do pobicia. Nie są najlepszymi i najbardziej wydajnymi sprzętami na rynku, ale mimo wszystko są przystępne cenowo oraz łatwe w obsłudze. Za high-endowego PC trzeba zapłacić wielokrotność ceny, którą przyjdzie nam wydać na konsolę — nawet jeżeli mowa o tych, z których dostępnością od premiery sytuacja jest dość... skomplikowana. Ale cena to jedno, a dbanie o to, by wszystko zawsze było w topowej formie, działało jak należy, upewnienie się że nie ma żadnych problemów, wszystko jest zaktualizowane itd. — potrafi być bardziej kłopotliwe, niż w konsolach gdzie wiele rzeczy dzieje się automatycznie. Dlatego choć dla wielu organizatorów turniejów takie kroki mogą być kuszące, to wierzę, że nie każdy będzie w stanie sobie na nie pozwolić.