Dlaczego zepsuliśmy Antyweba?

Antyweb nie działa? Co się dzieje ze stroną główną? To chyba jakiś błąd? Od rana otrzymujemy wiadomości w takim tonie. Ale spokojnie. Leci z nami pilot, a “zepsucie” Antyweba było planowane i przemyślane.

Z pewnością to zauważyliście - nasz serwis nie działał i nie wyglądał dziś standardowo. Pojawiające się na stronie głównej nietypowe miniaturki i towarzyszące im animacje mają związek z premierą nowych smartfonów Samsung. A skoro same urządzenia są wyjątkowe, musieliśmy w wyjątkowy sposób podejść do tego tematu.

Zastąpiliśmy w związku z tym miniaturki tekstów na stronie głównej specjalnymi placeholderami. Co więcej, każdy z nich był opatrzony dodatkową animacją, która nieco prowokowała do domysłów. Składające się literki przywodziły na myśl foldy. Mamy nadzieję, że skutecznie.

Konferencje Samsung Unpacked stały się już stałym elementem technologicznego kalendarza. Każde wydarzenie tego typu to wiele emocji i zaskoczeń. Pamiętam doskonale jak w 2016 roku podczas targów MWC w Barcelonie organizatorzy Unpacked poprosili wszystkich o założenie gogli VR, które mieliśmy pod fotelami. W tym momencie, kiedy wszyscy “byli już w wirtualnej rzeczywistości” na salę wszedł, zupełnie bez owacji, Mark Zuckerberg.

Dzisiejszy Unpacked to już jednak nie VR, a inny rodzaj innowacji - cieszące się coraz większym zainteresowaniem klientów foldy. Nie bez powodu mówi się, że to “next big thing” rynku mobile. Samsung stoi na czele tego peletonu, proponując użytkownikom kolejną już generację foldów z elastycznymi ekranami. To już nie jest eksperyment, a dojrzałe produkty pozbawione problemów wieku dziecięcego.

Połączenie dotychczasowego know-how Samsung z nową wizją smartfonu daje nam urządzenie, które nie tylko zaskakująco wygląda, ale też oferuje wszystko to, do czego wcześniej przyzwyczaił nas producent. Mowa tutaj o świetnym ekranie, potężnych podzespołach solidnym aparacie, i wydajnej baterii (a także regularnie aktualizowanym systemie, co od jakiegoś czasu staje się świetną wizytówką tej marki).

O samej premierze oraz prezentowanych urządzeniach przeczytacie na łamach Antyweba. Treści zbierzemy w sekcję na stronie głównej, więc nie musicie zbyt daleko klikać. Serdecznie zapraszamy Was do lektury!