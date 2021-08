Jak polscy programiści mogą zyskać na duńskim rynku kredytów hipotecznych?

Rok 2021 rozpoczął się zaskakująco dobrą informacją dla klientów duńskiego banku Nordea ¬– zyskali możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego na 20 lat z zerowym oprocentowaniem na ten czas. Śladem Nordea poszły kolejne banki – również zaczęły zapowiadać wprowadzenie podobnych ofert. W Polsce co prawda kredyty hipoteczne nie były tak tanie jako obecnie od dawna (średnie oprocentowanie w pierwszym kwartale 2021 r. wynosiło w większości banków poniżej 2,5%), to jednak wiele nam brakuje do duńskiego rynku. Skąd biorą się takie warunki oraz jak mogą na tym zyskać… polscy programiści? Jak się okazuje polski rynek developerów ma ogromny wpływ na rozwój bankowości w Danii i nowe szanse, jakie się pojawiają ciągle rosną. Jak to wygląda w praktyce?

Rynek kredytów mieszkaniowych w Danii jest nietypowy pod wieloma względami. 98% kredytów hipotecznych w Danii jest zabezpieczonych w postaci hipotecznych listów zastawnych (ang. Mortgage Covered Bonds) i sprzedawanych przez wystawców. Banki więc z jednej strony udzielają kredytów, a z drugiej – sprzedają wspomniane wcześniej Mortgage Bonds na duńskim rynku inwestycyjnym. Powoduje to, że kredyty hipoteczne w Danii są bezpieczne, stosunkowo tanie, a co za tym idzie – bardzo popularne wśród kredytobiorców, którzy często wykonują przekredytowanie, inwestycje w domy letnie i tym podobne. Efekt?

Liczba takich operacji rośnie z dnia na dzień i zwiększa się zapotrzebowanie na rozwiązania i technologie, które umożliwią ich sprawne obsługiwanie. Każda z takich operacji wymaga dedykowanych systemów IT i rozwiązań – szczególnie w sytuacji, kiedy regulatorzy tworzą coraz więcej zasad i reguł, które banki muszą spełniać. BEC i Nykredit to jedne z firm, które tworzą autorskie rozwiązania, by obsłużyć rosnący ruch kredytowy, ludzi czy wszelkie wprowadzane w operacjach zmiany.

Przykład? Nykredit stworzył system NRP, który składa się z kilkudziesięciu mikroserwisów obsługujących wszystkie operacje ­– od sprawdzenia ryzyka kredytowego, przez udzielenie kredytu, aż do wypłaty. Systemy te są nieustannie rozwijane, by zwiększać wydajność operacji – oczywistymi krokiem na drodze do rozwoju jest więc przechodzenie na korzystanie z chmury czy wykorzystanie technologii takich jak Mikroprofil.

By jednak móc to robić, trzeba mieć odpowiedni zespół, a w nim – specjalistów w swoim fachu. W tym przypadku chodzi o Fintech Developerów. Zarówno BEC, jak i Nykredit potrzebują doświadczonych programistów, którzy spędzą w projekcie dłuższy czas, poznają go dokładnie, namierzą jego słabe strony (np. wydajnościowe) – tak, by rozwijać zarówno swoje umiejętności, jak i sam produkt. A wszystko to w spokojnej, skandynawskiej atmosferze, w której stawia się duży nacisk na rozwój, wydajność i dążenie do ciągłego doskonalenia systemów i produktów.

Dlaczego jest to ogromna szansa dla wielu programistów? Bo rynek finansowo-kredytowy to obszar, który nieustannie będzie się rozwijać. Gwarantuje to ciągłe możliwości wpływania na kreowanie tego rynku i szansę na tworzenie innowacyjnych i przyjaznych rozwiązań na lata. To znacznie większe pole do pokazania swoich umiejętności oraz większa pewność stabilnej, satysfakcjonującej pracy – w przeciwieństwie do wyrastających jak grzyby po deszczu start-up’ów czy systemów, które działają kilka lat i… odchodzą w zapomnienie.

Jeśli więc znasz Javę (wystarczy wersja 4/5) lub inny język programowania, jesteś web developerem lub po prostu interesujesz się programowaniem i chcesz się w tym kierunku rozwijać – sprawdź wyjątkowy na rynku program rozwojowy Fintech Developer Upskilling organizowany przez BEC Poland. Dlaczego wyjątkowy? W trakcie programu przez pierwszy miesiąc swojej pracy bierzesz udział w ciągłym szkoleniu podnoszącym Twoje umiejętności (w tym również językowe, jeśli nie czujesz się pewnie, posługując się językiem angielskim). Następnie zostajesz przypisany do konkretnego projektu, przy którym pracujesz przez 4 dni w tygodniu – pozostały 1 dzień jest przeznaczony na kontynuację szkolenia pod okiem wykwalifikowanych mentorów. Wszystko to w oparciu o umowę o pracę, stabilne warunki zatrudnienia, zachowanie work-life balance.

Zmiana pracy połączona z rozwojem jeszcze nigdy nie była tak prosta. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z przedstawicielami BEC wskazanymi na stronie programu: bec.dk/upskilling-program