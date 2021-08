Dla kogo jest elektryczna hulajnoga? Sprawdzamy hulajnogę Fiat F50-F85

Przemieszczanie się po mieście i nie tylko nigdy wcześniej nie było tak wygodne. Każde rozwiązanie - auto, komunikacja miejska, rower czy taxi - ma swoje wady i zalety, ale gdy wyrasta im taka konkurencja jak hulajnoga elektryczna, to mój wybór staje się prosty. Tak wygodnie i szybko nie przedostanę się do innej dzielnicy lub do centrum miasta niczym innym, bo w pełni naładowana oferuje 20 kilometrów zasięgu, a energię uzupełnić można ładowarką, która zmieści się do każdego plecaka czy torby. Hulajnoga zmieniła moją codzienność, a także wielu innych osób, dlatego jeśli pozostajecie niezdecydowani, to warto wziąć pod uwagę oferowany przez operatora sieci Plus model Fiat F500-F85, który można nabyć w szybkim czerwonym kolorze.

Specyfikacja hulajnogi Fiat F500-F85:

Rozmiar kół: 8.5 "

Moc silnika: 350 W

Akumulator litowy: 7500 mAh

Prędkość maksymalna: do 25 km/h

Zasięg maksymalny: do 20 km

Obciążenie: max 140 kg

Obciążenie: min 30 kg

Wodoodporność: IPX4

Wskazania wyświetlacza: prędkość, przebieg dzienny i całkowity, poziom

rozładowania baterii, sygnalizacja włączenia oświetlenia i hamowania

Hamulec: elektroniczny i tylny tarczowy

Oświetlenie: lampa przednia i tylna

Zabezpieczenie przed przeładowaniem

Wymiary: 110 x 43 x 115 cm

Wymiary po złożeniu: 110 x 43 x 50 cm

Masa: 13.8 kg

Hulajnoga Fiat F800-F85. Tak, dostępna także w czerwieni!

Do wyboru są też dwa inne, czarny i biały, ale producent nie mógł odmówić sobie szansy zaoferowania takiego wariantu klientom. Oprócz koloru wykończenia, hulajnogi niczym się od siebie nie różnią. Główna rama została wykonana z metalu, zaś inne elementy z mocnego tworzywa sztucznego. Całość świetnie prezentuje się po wyjęciu z pudełka, bo na każdym kroku widać dbałość o detale - przyjrzycie się rączkom, które są nie tylko delikatnie gumowane, ale nadano im bardzo komfortowy kształt, czego brakuje w wielu hulajnogach na rynku. To niezwykle ważny element, ponieważ hulajnogą można jechać z prędkością 25 km/h i pewny, ale jednocześnie wygodny chwyt jest wręcz kluczowy. Na kierownicy nie znalazły się żadne zbędne elementy, dlatego każdy poradzi sobie z jej obsługą.

Hulajnoga, z której obsługą poradzi sobie każdy

Oprócz ekranu w centralnej części kierownicy do naszej dyspozycji są też hamulec manualny, manetka przyspieszenia, dzwonek oraz uchwyt. Ten ostatni pozwala złożyć hulajnogę i wygodnie ją przenosić, zaś dzięki dzwonkowi - oczywiście - ostrzeżemy innych uczestników ruchu w razie potrzeby. Manetkę naciskamy za pomocą kciuka prawej dłoni, zaś lewą będziemy hamować naciskając dźwignię podobną do tej w rowerze czy motocyklach. Przy pierwszym spotkaniu z hulajnogą zalecałbym poświęcić kilka minut na oswojenie się z mechanizmami przyspieszania i hamowania, by je dobrze wyczuć i pewnie korzystać na drodze.

Czarno biały wyświetlacz informuje nas o stanie naładowania akumulatora, trybie pracy silnika oraz ewentualnym oświetleniu. Do wyboru mamy trzy poziomy maksymalnej prędkości (10 km/h, 15 km/h i 25 km/h), dzięki czemu przypadkowo nie rozpędzimy się nadmiernie i możemy kontrolować to, co dzieje się z hulajnogą. Wystarczająca moc sprawia, że bez problemy wjeżdżałem na te mniej i bardziej strome wzniesienia, choć oczywiście hulajnoga delikatnie zwolni, gdy będzie zbyt stromo. Wszystkimi opcjami sterujemy za pomocą jednego przycisku - dłuższe przytrzymanie włącza i wyłącza hulajnogę, pojedyncze wciśnięcia zmieniają tryb pracy napędu, a podwójne wciśnięcie uruchamia i wyłącza oświetlenie. Co ciekawe, przycisku nie znajdziemy na wierzchu kierownicy, lecz pod spodem, co zapobiega przypadkowym naciśnięciom. Przednia rama hulajnogi skrywa jeszcze jedną, drobną niespodziankę, którą można łatwo przegapić - producent umieścił swoje logo na froncie hulajnogi, które bardzo fajnie komponuje się w szczególności z modelem w czerwonym kolorze.

Wrażenia z jazdy hulajnogą Fiat F800-F85

Pierwsza przejażdżka była dla mnie nie lada zaskoczeniem, a wszystko dlatego, że komfort jazdy nawet po nierównym terenie jest bardzo duży. W największym stopniu odpowiada za to element konstrukcji, o którym jeszcze nie wspominałem. Są to 8,5-calowe, bezobsługowe koła, które zapewniają dużą amortyzację, a to przekłada się na brak znaczących wstrząsów w trakcie jazdy. Podjazd pod krawężnik, droga gruntowa czy najbardziej chyba nielubiane przez posiadaczy hulajnóg kostki brukowe nie są już takimi kłopotami. Gdy z hulajnogi korzystamy regularnie, na przykład codziennie, i nie jeździmy tylko ścieżką rowerową czy inną dogodną trasą, to takie cechy są kluczowe dla każdego użytkownika. Odpowiednie przyspieszenie, czuły i dokładny hamulec, a także wspomniana wygoda podczas pokonywania kolejnych kilometrów składają się w obraz bezproblemowego dojazdu do pracy, na spotkania czy trening bez większego zmartwienia o nasz pojazd i komfort jazdy. Po złożeniu zajmuje znacznie mniej miejsca i można ją bezpiecznie przechowywać w aucie np. w bagażniku. Wielokrotnie praktykowałem taki hybrydowy model przemieszczania się, pozostawiając na dużym parkingu samochód i docierając do żądanego punktu hulajnogą, nie martwiąc się o miejsce parkingowe i dodatkowe opłaty.

Hulajnoga elektryczna to wygodny i uniwersalny środek transportu na średnie dystanse

Po kilku dniach jazdy na hulajnodze Fiata F500-F85 nie odczuwam żadnego dyskomfortu w nadgarstkach, co potwierdzało moje wcześniejsze odczucia odnośnie amortyzacji wstrząsów przez koła. Dokładność przy projektowaniu hulajnogi widać po niektórych detalach, jak chociażby antypoślizgowa powierzchnia, z której nie ześlizgną się nasze stopy oraz opisywane umiejscowienie wielofunkcyjnego przycisku. Dobre wrażenie zrobił na mnie także mechanizm blokady uniemożliwiającej samoczynne złożenie się hulajnogi. Zatrzask jest silny i nie dostrzegam okoliczności, w których mógłbym bez naszego udziału się otworzyć, więc rozpędzając się nie powinniśmy się obawiać o ten jedyny ruchomy element.

A jednocześnie jest niezwykle prostu w użyciu, bo wystarczy jedna ręka, by zwolnić i pochylić ramę, a następnie skorzystać z zabezpieczenia sprawiającego, że złożoną hulajnogę można przenosić. Obecność niewielkich błotników będzie dobrą wiadomością dla każdego z potencjalnych użytkowników hulajnogi, bo przejazd przez kałuże czy błoto nie skończy się plamami na naszym ubraniu czy butach. Całość tworzy więc przemyślany i dobrze zaprojektowany środek transportu, który - w mojej ocenie - doskonale sprawdzi się w prawie każdych okolicznościach i stylu życia. Wymiary hulajnogi to 110 na 43 na 115 cm, a cała konstrukcja waży 14 kg i dla dorosłej osoby nie powinna być problemem, gdy zechcemy wnieść hulajnogę na piętro czy schować do bagażnika auta.

Nie zamierzam się zatrzymywać

Hulajnoga Fiata F800-F85 służyła mi przez kilka dni i zanim akumulator się rozładowywał udawało mi się pokonać minimum 17 kilometrów. Na zasięg największy wpływ mają nachylenie terenu oraz rodzaj podłoża, a także prędkość z jaką jedziemy, więc w tych zróżnicowanych, miejskich warunkach uznaję to za dobry rezultat. Naładowanie akumulatora do pełna zajmie nam do 4 godzin, więc warto to wziąć pod uwagę planując dalsze podróże. A tych przede mną jeszcze na pewno wiele. Hulajnoga Fiat F800-F85 jest dostępna w ofercie Plusa np. za 1 zł na start np. w 36 ratach 0% po 49 zł miesięcznie.

--

