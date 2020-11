Dlaczego tak pragniemy kupować nowe smartfony?

Spokojnie, celem tego tekstu nie jest chwalenie się niedawnymi urodzinami czy nowym monitorem, a raczej zwróceniem uwagi na pewne zjawisko, które dotyczy mnie i wielu innych osób. Otóż, kiedy popytacie wśród znajomych, to szybko zauważycie, że impulsywna chęć posiadania najnowszego modelu tyczy się głównie smartfonów.

Dla przykładu wspomniany monitor zamienił mojego poczciwego LG po blisko 8 latach wiernej służby. Właśnie w tym tkwił mój problem. Mój stary monitor działał. Wiadomo, że odbiegał od współczesnych standardów, ale mogłem na nim pracować i jako tako grać, bo działał, a skoro tak, to po co miałbym go zmieniać?

Nie tylko monitor

Telewizor wymieniłem po 6 latach, moi rodzice po 8. Mój smartwatch jest ze mną od 3 lat i zakładam, że zostanie jeszcze z rok albo i dwa. Swój pierwszy tablet użytkowałem przez 4 lata, dopóki się nie rozpadł. Laptop też nie podlega częstej wymianie, bo przez długi czas daje radę. Nawet nie myślę o wczesnej zmianie tych urządzeń, ale kiedy pogadamy o smartfonach, to po roku już gdzieś kołacze się tam myśl „a może by go zmienić?”. Dlaczego?

Dlaczego ja i wielu innych ludzi żyje w takiej dziwnej chęci posiadania nowego smartfona? Przecież stary działa bez zarzutu!.

On dalej działa

Przecież to nie jest tak, że po roku czy nawet dwóch latach dobry telefon przestaje dawać radę. Oczywiście są modele, które po prostu szybko się starzeją i których degradacja jest duża (patrz mój stary Note 9), ale realnie na to patrząc, większość współczesnych telefonów daje radę kilka lat. Mimo to myślimy o ich zmianie stosunkowo szybko, wręcz impulsywnie.