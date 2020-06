W wielu wpisach zaznaczałem wam, że jestem zwolennikiem kompaktowych telefonów. Pomimo tego, że jestem słusznego wzrostu (~190 cm), po prostu lubię, gdy mogę obsłużyć smartfon jedną ręką. Niestety, kiedy przychodzi do zmiany urządzenia na nowe, pojawia się ten sam co zawsze problem – małych smartfonów na rynku jest po prostu mało. I nie ma się temu trendowi co dziwić – oczekujemy od tych urządzeń coraz większej wydajności, czasu pracy na jednym ładowaniu i ekranu, który pozwoli nam komfortowo konsumować treści. Małe smartfony bardzo często oznaczają więc pójście na jeden lub więcej kompromisów. Patrząc po opiniach w sieci jest jednak całkiem sporo osób (w tym ja) którzy świadomie wolą wybrać nieco gorszy sprzęt, który jednak będzie lepiej leżał im w dłoni czy też mieścił się w kieszeni. I dla takich właśnie osób przygotowałem to krótkie zestawienie dostępnych obecnie na rynku kompaktowych smartfonów. Aby wprowadzić nieco ładu do tej listy, za smartfony kompaktowe uznałem te z ekranem o przekątnej poniżej 6 cali i uszeregowałem je w kolejności od najtańszego do najdroższego.

Samsung Galaxy A40 – ekran o przekątnej 5.70 cala – ok. 900 zł

Najtańsze urządzenie na tej liście to średniopółkowiec Samsunga, będący jednocześnie hitem sprzedażowym zeszłego roku. Skrojony pod oferty u operatorów wciąż znajduje się na półkach wielu elektromarketów, więc nie jest trudno go znaleźć. Na pokładzie ma ekran AMOLED, co w tej półce cenowej wcale nie jest oczywiste, procesor Exynos 7904, 4 GB RAM i baterię 3100 mAh wspieraną 15W szybkim ładowaniem. Ostatnio otrzymał (prawdopodobnie ostatnią w swoim życiu) aktualizację do Androida 10 z OneUI 2.0.

Plusy:

+ niska cena

+ bardzo dobry ekran

Minusy:

– nie jest demonem szybkości

– (prawdopodobny) brak dalszego wsparcia

– krótki czas pracy na jednym ładowaniu

Xiaomi Mi 9 SE – ekran o przekątnej 5.97 cala – ok. 1400 zł

W wielu zestawieniach w kategorii cena/jakość Xiaomi znajduje się wysoko i moja lista nie jest wyjątkiem. Poniżej 6 cali mamy zeszłoroczny model Mi 9 SE. Tutaj, podobnie jak w Samsungu, znajdziemy ekran AMOLED (co ciekawe produkcji właśnie Samsunga). Do pary z nim mamy Snapdragona 712, 6 GB pamięci RAM, czytnik linii papilarnych pod ekranem i bardzo dobry (jak na tę klasę cenową) aparat główny (Sony IMX586). Całości dopełnia bateria 3070 mAh z ładowaniem 18 W – chyba największa wada urządzenia. Xiaomi nie wyłączyło w ekranie funkcji AoD czy tryb podbijania jasności do 600 nitów, więc SoT potrafi spać nawet do 3,5 godziny.