Twoja kobieta pokocha ten telefon. Pod warunkiem, że jest lalką...

Barbie to hit ubiegłego lata i dziś nietypowa komedia z Margot Robbie w roli głównej nie wzbudza już takich emocji, ale jest jeden – nieco spóźniony – producent elektroniki, który postanowił dołożyć do lalkowego szału swoją cegiełkę. Nie byle jaką, bo mowa tutaj o funkcjonalnym smartfonie, stylizowanym na gadżet Barbie. Pytanie tylko, po co?

Barbiephone jeszcze w tym miesiącu

Nokia w teorii już dawno umarła, choć wciąż jest własnością koncernu HMD Global. Tenże producent postanowił nawiązać współpracę z Mattle (właścicielem Barbie), by pod patronatem kultowej marki zabawek stworzyć smartfona, który jeszcze w ubiegłym roku prawdopodobnie zrobiłby furorę. Pierwsze przecieki na jego temat pojawiły się podczas konferencji Mobile World Congress w lutym, ale ograniczyły się one do zdjęcia Barbie, trzymającego telefon z klapką, przypominający starą Nokie 2660 Flip.

Teraz model 2660 Flip otrzymał już oficjalną datę premiery i wiemy o nim znacznie więcej. Będzie dostępny w kolorze – jakżeby inaczej – różowym, oraz wyposażony w dwa ekrany; główny o przekątnej 2,8-cala i zewnętrzny 1,77 cala. Na pokładzie znalazło się miejsce dla oszałamiającego aparatu 0,3 megapiksela i baterii 1450 mAh. Jest jednak obsługę Bluetooth 4.2, a na pliki przeznaczono… 128 MB pamięci wewnętrznej. Zanim zaczniecie się śmiać, to dodam, że telefon będzie miał połączenie z internetem, więc nie jest to aż tak archaiczne urządzenie. Nie ma jednak wątpliwości – to technologiczna ciekawostka, która znajdzie zastosowanie raczej tylko w rękach emeryta lub osoby, pragnącej odciąć się od mediów społecznościowych.

Więcej szczegółów już pod koniec tego miesiąca, bo telefon Barbie zadebiutuje 28 sierpnia.

Stock image from Depositphotos