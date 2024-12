DJI Osmo Action 5 Pro - recenzja. Niewielka kamera o wielkich możliwościach!

O ile od lat coraz bliżej przyjaźnię się z aparatami fotograficznymi -- zarówno tymi analogowymi, jak i cyfrowymi -- niewielkie kamerki sportowe to sprzęty, z którymi nie miałem zbyt wiele do czynienia. Kilkukrotnie miałem okazję skorzystać z GoPro czy starszych wersji DJI Osmo Action, ale dopiero teraz miałem szansę zapoznać się z nową kamerką od DJI, testując jąw różnych warunkach i sytuacjach. Sprawdzając jak radzi sobie ze zdjęciami i wideo. Za dnia, w nocy i w warunkach tak trudnych i nieprzewidywalnych jak park rozrywki. I mogę powiedzieć tylko jedno: jestem zauroczony.

DJI Osmo Action 5 Pro: pierwsze wrażenie

Jako użytkownik aparatów fotograficznych, które najczęściej noszę z wielkimi i ciężkimi obiektywami -- to jak niewielki jest zestaw od DJI robi na mnie ogromne wrażenie. Kamerka waży niespełna 150 gramów -- i bez najmniejszego problemu mieści się w kieszeni. Zestaw, który otrzymałem do testów, to pakiet, który idealnie sprawdzi się na każdej przygodzie (tzw. Adventure Combo). W jego skład wchodzą:

kamera DJI Osmo Action 5 Pro

obudowa wodoodporna (pozwalająca zanurzyć urządzenie do 60 metrów pod wodą -- bez niej obowiązuje limit do 20 metrów)

3 akumulatory + etui do ich jednoczesnego ładowania

wysięgnik teleskopowy o długości 1,5 metra

uchwyty

I choć jest to w zupełności wystarczające do codziennych nagrywek, czy efektownych zdjęć, to chcąc przetestować kamerę w formie materiałów POV dokupiłem dodatkowe akcesorium montowane na szyi, dzięki czemu kamerka lądowała idealnie po środku klatki piersiowej. Magnetyczne uchwyty pozwalają na łatwy i bezproblemowy montaż sprzętu.

Tym co potrafi zauroczyć już od wejścia, są bez wątpienia dotykowe ekrany OLED. Jasne, wygodne w obsłudze, czytelne nawet w pełnym słońcu. To coś, czego się nie spodziewałem - i producentowi należą się ogromne brawa, bo często to właśnie w takich warunkach wykorzystywane są takie sprzęty, a w przypadku ciemnych / niskiej jakości ekranów stukanie w nie, wybór poszczególnych opcji, staje się po prostu męczący. Wisienką na torcie jest tryb always on display, który pozwala wyświetlać czas i parametry nagrywania - bez podglądu samego wideo.

Pierwsza konfiguracja i... sporo zaskoczeń na dzień dobry

Przywykłem już do tego, że konfiguracja sprzętu foto/wideo to zadanie na kilka godzin. Bez względu na producenta, w menu ustawień można przepaść na kilka dobrych godzin, a interfejs i ogólne doświadczenia użytkownika, w niektórych przypadkach, pozostawiają wiele do życzenia. Stąd pierwsze wielkie zaskoczenie: tutaj nie tylko sam interfejs jest czytelny i intuicyjny, ale też nie czyhają na nas tysiące opcji pełnych niuansów. Wszystko jest proste i wygodne - zarówno przy pierwszej konfiguracji, jak i przy późniejszej chęci wprowadzania zmian w ustawieniach. To czyni sprzęt o tyle ciekawym, że producent jasno daje nam do zrozumienia, że nie ma żadnych powodów do obaw. I równie efektywnie skorzystać z niego mogą zaawansowani użytkownicy którzy, mają za sobą setki godzin nagrań i tysiące zdjęć, jak i ci, którzy dopiero chcą zacząć przygodę z takimi produktami!

Tym co również cieszy jest fakt, że sprzęt jest właściwie natychmiast gotowy do pracy. Najnowszy model kamerki od DJI oferuje 47 GB wbudowanej pamięci, które pozwolą na zapisanie kilkudziesięciu minut materiałów wideo w najwyższej jakości czy zrobienie kilkuset zdjęć. A nic też nie stoi na przeszkodzie, by dokupić kartę pamięci, rzecz jasna!

Trzy baterie w zestawie, ładowanie USB-C i długi czas pracy na jednym ładowaniu

Jak wspomniałem — w recenzowanym pakiecie znalazł się cały zestaw akumulatorów ze specjalnym etui pozwalającym ładować je jednocześnie. To rozwiązanie idealne w swojej prostocie, ale jest jeszcze jeden aspekt za który producentowi należą się wielkie brawa. W pełni naładowany akumulator pozwoli nam nagrać nawet trzy godziny materiału (1080p / 30 klatek na sekundę) bez konieczności sięgania po ładowarkę czy wymianę baterii. A przynajmniej jest to rekord, do którego udało mi się dobić. W przypadku materiałów w 4K i 60 klatek na sekundę — wciąż mogłem liczyć na spokojne dwie godziny nagrań. A gdy zapomniałem etui z dodatkowymi akumulatorami i tak nigdy nie miałem specjalnych powodów do obaw - ładowanie USB-C jest szybkie i bezproblemowe, do czego kilkukrotnie zdarzyło mi się użyć przenoszonego w plecaku komputera. Magia!

Wspomniany port USB-C możemy również wykorzystać by podłączyć urządzenie i skopiować nagrane materiały. Hurtowo możemy to zrobić zarówno z wbudowanej pamięci, jak i naszej karty microSD, jeżeli z takowej korzystamy.

Liczy się jakość. Jakie wideo i zdjęcia robi DJI Osmo Action 5 Pro?

Konfiguracja konfiguracją, ale fakty są takie, że w przypadku sprzętów takich jak DJI Osmo Action 5 Pro użytkownicy dbają o jakość. I to ona jest na pierwszym miejscu. Zarówno jeżeli chodzi o zdjęcia jak i wideo. Zacznijmy jednak od tego pierwszego.

Daleko mi do użytkownika uprawiającego sporty ekstremalne - dlatego też w poniższych przykładach najbardziej "szalone" ujęcia jakie zobaczycie to te z przejażdżek w parku rozrywki, spacery w trudnym oświetleniu czy jazdę na rowerze. Ale jeżeli próbowaliście swoich sił także w takich nagrywkach, to prawdopodobnie wiecie, że te potrafią stanowić wyzwanie dla wielu urządzeń. DJI Action 5 Pro wyposażony jest w matrycę 1 i 1/3 cala, która oferuje nagrywanie w kilku opcjach jakościowych za dnia:

4K (4:3): 3840×2880@100/120FPS;

4K (4:3): 3840×2880@24/25/30/48/50/60FPS;

4K (16:9): 3840×2160@100/120FPS;

4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60FPS;

2.7K (4:3): 2688×2016@100/120FPS;

2.7K (4:3): 2688×2016@24/25/30/48/50/60FPS;

2.7K (16:9): 2688×1512@100/120FPS;

2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60FPS;

1080p (16:9): 1920×1080@100/120/200/240FPS;

1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS.

W nocy, z wykorzystaniem trybu SuperNight mamy do dyspozycji:

4K (16:9): 3840×2160@24/25/30FPS;

2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30FPS;

1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30FPS;

Dodatkowo możemy w prosty sposób podłączyć zewnętrzny mikrofon. Jeżeli zaś chodzi o rejestrowanie obrazu -- czeka na nas wyjątkowo szeroki kąt, dzięki któremu możemy w wygodny sposób nagrywać także samych siebie. Najszersza z opcji to 9mm - ale wiadomo, że trzeba liczyć się wówczas z dużymi zniekształceniami. Dlatego też twórcy przygotowali do naszej dyspozycji także opcje, które pozwolą zminimalizować ten efekt. Kamerka została tak przemyślana, że można też cieszyć się nieco węższym, ale bardziej cieszącym oko obrazem. Wybór należy do nas. Podobnie jak wybór profili kolorów -- gdzie poza Standardowym czekają również HDR HLG oraz D-Log M. Producent zadbał także o kilka udoskonaleń, które pozwolą uczynić nagrywane w nocy wideo lepszymi.

Poza zwykłym trybem nagrywania, kamera oferuje także poniższe opcje:

timelapse: 4K/2.7K/1080p@25/30FPS Interwały: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s, 1/2/5/30/60 min;

hyper lapse: 4K/2.7K/1080p@25/30FPS: Auto/×2/×5/×10/×15/×30

slow motion: 4K: 4x (120FPS); 2.7K: 4x (120FPS); 1080p: 8x (240FPS), 4x (120FPS)



...oraz bardzo fajnie działającego śledzenia obiektów.

DJI Osmo Action 5 Pro - stabilizacja, która zachwyca

Korzystam z tego sprzętu od kilku tygodni - i nagrałem sporo godzin rozmaitych materiałów. Są jednak aspekty, w których sprzęt ten nieustannie mnie zaskakuje i urzeka: i jednym z nich jest bez wątpienia stabilizacja obrazu. Autorski system nazwany przez producenta Rock Steady zapewnia płynne działanie nawet w dynamicznych warunkach -- co eliminuje potrzebę zakupu gimbala. Zarówno w przypadku korzystania z kijka stanowiącego część zestawu, jak i wspomnianego stelażu do montowania kamerki na szyi - wszystko działa zaskakująco dobrze. A wysoka jakość obrazu dodatkowo potęguje pozytywny odbiór nagranych za pomocą kamerki materiałów.

DJI Osmo Action 5 Pro: przykładowe wideo i zdjęcia

Na dobry początek - zdjęcia. Aby nie komplikować spraw - wszystkie poniższe przykłady są plikami JPG z delikatną obróbką. Zdaję sobie sprawę z tego, że lwia część użytkowników sięgająca po ten sprzęt raczej nie będzie chciała spędzać długich godzin w Lightroomie na retuszu zdjęć. I choć oryginalne kolory nie wyglądały źle - to jednak zawsze lubię co nieco obrazki wyprostować i podkolorować według własnego widzimisię. Myślę, że efekt jak na takie maleństwo jest naprawdę szalenie dobry.

1 / 19

Dla większości jednak to prawdopodobnie nie zdjęcia, a wideo będą mocą napędową do zainteresowania się tego typu produktem. I dla wielu ostatecznym testem dla tego typu urządzeń są parki rozrywki, gdzie dzieje się wiele, szybko, zmieniają się warunki oświetleniowe. Dlatego może zacznijmy od nagrań z takowych - gdzie faktycznie mogło być dość trudno. Myślę jednak, że DJI Osmo Action 5 zdał ten egzamin na przejażdżkach w Disneylandzie i Disney Sea. Wszystkie powyższe sceny nagrywane są z ręki / wysięgnika teleskopowego DJI:

Kamerka naprawdę dobrze sobie radzi z nagraniami z ręki - co możecie podejrzeć na krótkim spacerze za dnia, a także w nocy. Jak wspomniałem wyżej, stabilizacja działa znakomicie i trudno się do czegokolwiek przyczepić. W przypadku wielu sportowych użytkowników - prawdopodobnie będą oni korzystać z alternatywnych opcji montażu. Ja postawiłem na wspomniane montowanie na szyi - i jak to wygląda w przypadku zarówno spacerów jak i jazdy na rowerze zobaczycie na tym materiale. Zarówno za dnia - jak i w nocy.

Jednym z popularnych trybów nagrywania są timelapse'y. DJI Osmo Action 5 Pro pozwala bawić się ustawieniami z nimi związanymi. Prawdopodobnie większość zdecyduje się na "klasyczne" ujęcia bez odrywania kamery z miejsca - i te jak zwykle prezentują się efektownie, niezależnie od miejsca, pory dnia i oświetlenia:

Bardzo fajnie wypadają one również w formie "spacerowej", nagrywanej z ręki. Tutaj możecie zobaczyć próbkę. Podobnie zresztą sprawy mają się w przypadku spowolnień - dają one wspaniały efekt i dzięki wbudowanej stabilizacji, można je zrobić właściwie zerowym nakładem sił. Wszystkie poniższe materiały były nagrywane "z ręki":

DJI Osmo Action 5 Pro urzekło mnie swoją mobilną aplikacją

Od kilku lat sporo czasu spędzam z aparatami fotograficznymi różnych firm. Żonglowałem Canonami, Fuji, Sony - i choć wszystkie firmy mają swoje plusy i minusy jeżeli chodzi o sam sprzęt, to kwestia ich aplikacji mobilnych jest zawsze jednym wielkim minusem. DJI zachwyciło niezawodnością, prostotą podłączania (bez skanowania kodów QR, bez żadnych kombinacji i co ważniejsze: bez fochów), opcjami związanymi ze sterowaniem kamerą z poziomu telefonu, a także późniejszego przeglądania czy prostej edycji. Za to należy się producentowi piątka z plusem!

Mała kamera o wielkich możliwościach!

DJI Osmo Action 5 Pro to bez wątpienia jeden z produktów, które bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. W nowej generacji producent usprawnił wiele elementów - od większego sensora, przez ZNACZNIE lepsze wyświetlacze, na dopieszczonej stabilizacji kończąc. W połączeniu z niewielką formą, długim czasem pracy na baterii i ogromnymi możliwościami -- czyli to sprzęt jednym z najlepszych (najlepszym?) na rynku -- i to niekoniecznie wyłącznie w ujęciu sportowym. Kamerkę można kupić z dodatkowymi akcesoriami lub bez - ale spokojnie. Wszystkie je można też dokupić osobno według potrzeb. Dla mnie: bez wątpienia jedno z największych sprzętowych zaskoczeń 2024 -- i najprzyjemniejsze testy tego roku!