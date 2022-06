Koniec Świata Według Kiepskich. Polsat kończy produkcje legendy polskiej telewizji

Są takie seriale, o których można powiedzieć, że ciągną się w nieskończoność. Czasy się zmieniają, one wciąż trwają i trwają niczym „Moda na sukces” i wydawać by się mogło, że absolutnie nic nie jest w stanie zaburzyć tego zaburzyć. Tak właśnie zawsze podchodziłem do „Świata według Kiepskich”. Nigdy nie przepadałem za tym typem humoru, ale mam do legendy polskiego sitcomu szacunek. Obecność perypetii Ferdynanda i spółki na Polsacie była tak oczywista i tak kultowa, że naprawdę ciężko uwierzyć w to, że historia Kiepskich dobiega końca. Po ponad 23 latach stacja zdecydowała się zakończyć produkcję.

Ikona polskiego sitcomu przechodzi do historii

Gdy 16 marca 1999 roku emitowano pierwszy odcinek „Świata według Kiepskich”, nikt chyba nie przypuszczał, że serial tak mocno wrośnie się w kulturę. 588 odcinków parodiowania polskiej rzeczywistości i wyśmiewania narodowych przywar. To serial, o którym można pomyśleć, że wszyscy znają, ale mało kto ogląda. I faktycznie oglądalność mocno spadła w ostatnich latach, ale to nie oznacza, że Kiepscy nie byli w stanie utrzymać odbiorców przed ekranem. Jak podają Wirtualne Media, odcinki ostatniego sezonu były oglądane średnio przez 628 tys. widzów. Polsat nie ma jednak wyjścia. Kontynuacja produkcji przestała mieć sens przez braki w obsadzie.

„Straty, których nie da się zastąpić”

O tym, że historia „Świata według Kiepskich” powoli dobiega końca, mówiło się już od dawna. Ostatni sezon został nagrany jeszcze przed pandemią. Śmierć aktorów – Dariusza Gnatowskiego („Boczek”) i Ryszarda Kotysa („Paździoch”) – odgrywających rolę kultowych postaci postawiła nad serialem znak zapytania. Sam Andrzej Grabowski podchodzi do tematu w ambiwalentny sposób. Aktor wyraził chęć ponownego wcielenia się w rolę „Ferdka”, jednak stwierdził, że sprawa niespecjalnie go interesuje, zwłaszcza w obliczu braku kolegów z planu, nazwanych przez niego „stratami, których nie da się zastąpić”.

Źródło: Polsat

Nina Terentiew – dyrektor programowa Polsatu – przekazała na otarcie łez, że wszystkie odcinki serialu dostępne będą na bezpłatnej platformie Polsat Go. Ponadto o Kiepskich powstanie także książka. W zasadzie to już została napisana i przechodzi przez etap ostatnich poprawek. Publikacja została zaplanowana na jesień tego roku, z okazji 30-lecia stacji.

„W publikacji aktorzy zdradzają kulisy produkcji, opowiadają wiele ciekawych historii związanych z powstawaniem serialu. Oczywiście Andrzej Grabowski jest niewątpliwie królem anegdot i dowcipów i niejednokrotnie wywoła nasz uśmiech” – Nina Terentiew dla Wirtualne Media

Książka powstała we współpracy z wydawnictwem SQL i będzie pełnić rolę klamry podsumowującej historię serialu. Znajdą się w niej liczne ciekawostki oraz wywiady z aktorami.

Źródło: Polsat

Dla narodowej kinematografii to koniec pewnej epoki. Kiepscy byli ostatnim bastionem oldskulowego sitcomu, trzymającym się niepowtarzalnego klimatu przez ponad 23 lata. Choć nie jest to produkcja dla każdego, a specyficzny humor można uznać za dość kontrowersyjny, to i tak aktorom i scenarzystom należy się ukłon uznania za tak wyraziste zapisanie się w historii.

Źródło obrazka wyróżniającego: Polsat