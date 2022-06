Na jakich urządzeniach jest Disney+?

Disney+ można pobrać na wiele różnych urządzeń i w momencie uruchomienia usługi w Polsce wszystkie one powinny być dostępne już pierwszego dnia. Wśród nich znalazły się platformy mobilne, a także konsole do gier i telewizory. W przypadku smart TV mówimy też o bardziej uniwersalnych platformach, jak Android TV, który obecny jest także na przystawkach i innych urządzeniach.

Komputery:

Windows - aplikacja Disney+ (Windows 10/11) lub w przeglądarce (Edge, Chrome,

macOS - w przeglądarce

ChromeOS

Urządzenia mobilne:

Android - smartfony i tablety, wymagana minimalna wersja 5.0 Lollipop

Apple - iPhone'y i iPod touch, wymagany minimalnie iOS 12.0

iPad, wymagany minimalnie iPadOS 12.0

Amazon Fire - tablety, minimum FireOS 5.0)

Inne:

Amazon Fire TV

Apple AirPlay

Apple TV (od 4. generacji w górę)

Chromecast

Dekodery telewizyjne (szczegóły niedługo)

Na jakich smart TV jest Disney+?

LG webOS (modele od 2016 r., minimum webOS 3.0)

Samsun Tizen

Panasonic (modele od 2017 r., wymagany My Home Screen OS)

Android TV (Sony, NVIDIA Shield TV, Xiaomi TV Box/TV Stick)

Sharp

Na jakich konsolach jest Disney+?

PlayStation 4 Pro

PlayStation 4 Slim

PlayStation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox One X|S

Xbox Series X|S.

Na ilu urządzeniach mogę oglądać Disney+?

Disney+ nie ogranicza, na jak wielu urządzeniach zainstalujesz aplikację i zalogujesz się na swoje konto. Ograniczenie obejmuje liczbę 7 profili, które maksymalnie można utworzyć. Limit obejmuje też 4 ekrany, na których można jednocześnie oglądać Disney+ w ramach jednego konta.

Skąd pobrać aplikację Disney+?

Aplikacja dla Windows 10/11 dostępna jest w Sklepie Microsoft, na iOS-a dostępna jest w App Store, a na Androida pobierzemy ją z Google Play. Wszystkie trzy aplikacje oferują tryb offline, dzięki czemu można pobierać treści do odtworzenia bez dostępu do sieci. Aplikacje na konsole dostępne są w poszczególnych sklepach na konsolach PlayStation oraz Xbox. By pobrać aplikację na swój smart TV odwiedźcie sklep z aplikacjami bezpośrednio na telewizorze.

Aplikacje będą gotowe do pobrania w Polsce w dniu uruchomienia usługi 14 czerwca 2022 r.

W jakiej jakości są filmy na Disney+?

Na Disney+ nie brakuje materiałów w 4K ze wsparciem dla Dolby Vision i Dolby Atmos, ale jeśli Twoje urządzenie ich nie obsługuje, to możesz też oglądać takie tytuły w tradycyjnym HDR, niższej rozdzielczości i dźwiękiem przestrzennym Dolby Digital. Duża część produkcji jest oferowana w 1080p i z dźwiękiem przestrzennym 5.1. Starsze produkcje, które nie powstały w HD lub nie zostały zremasterowane, trafiły na Disney+ w SD.

Zmiana proporcji boków w serialach na Disney+

Disney+ jako jedyne odpowiedziało na apel fanów i dodało możliwość wyboru pomiędzy proporcjami boków 4/3 i 16/9. Dotyczy to tylko początkowych sezonów serialu "The Simpsons", które przygotowano w nowym formacie HD, co poskutkowało ucięciem obrazu u góry i u dołu. W dodatkowej zakładce na podstronie serialu "The Simpsons" możemy przełączać się pomiędzy klasyczną wersją SD 4/3 i HD 16/9. Niestety, przy innych produkcjach nie ma takiej opcji.

Co to jest IMAX Enhanced?

Wprowadzone w lutym na Disney+ wybrane filmy Marvela w formacie IMAX Enhanced oferują proporcje boków 1.90:1 (w wybranych scenach), dzięki czemu widzimy około 26% więcej obrazu, który był do tej zarezerwowany do pokazów kinowych. Jeśli wolimy zobaczyć te filmy w standardowym formacie, to Disney+

Filmy w IMAX Enhanced na Disney+: