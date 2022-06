Co obejrzymy na Disney+ w Polsce? Znamy najważniejsze tytuły

Na świecie serwis ma już 137,7 mln subskrybentów uzyskanych na przestrzeni 2,5 roku. Prognozy przewidują aż 230-260 milionów subskrybentów do 2024 roku, a strategia jest bardzo prosta, bo celem jest udostępnianie treści łączących ludzi. Sukces "Encanto" stał się fenomenem na Disney+, który był nr 1 na platformie na wszystkich terytoriach w ciągu 2 tygodni od premiery. Włodarze są pewni, że Disney+ będzie ulubionym serwisem widzów w nowych krajach. Mimo, że platforma jest globalna, Disney przyznaje, że każdy rynek jest specyficzny, a w naszym firma działa pod różnymi markami od nawet 50 lat. Produkcje Disney'a można oglądać nawet w 1600 kinach w regionie EMEA.

Kiedy będą pojawiać się nowe seriale i filmy na Disney+?

Podczas dzisiejszego wydarzenia Disney+ potwierdziło premierę licznych seriali i filmów na platformie w Polsce. Możemy się ich spodziewać już 14 czerwca, gdy serwis ruszy w naszym kraju. Sześć kluczowych marek to oczywiście Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic i Star. Nowości będą pojawiać się w cotygodniowych odstępach, na premierę zazwyczaj otrzymamy 2 odcinki każdego nowego serialu, ale niektóre tytuły będą ukazywać się w całości jednego dnia. Disney+ pozostawia sobie możliwość rozdzielenia sezonu na dwie części, a niektóre większe tytuły są traktowane jako mini-serie, które ukazują się co tydzień na przestrzeni kilku weekendów.

Filmy i seriale Disney'a oraz Pixara na Disney+ w Polsce

Nowości, które ukazały się już na całym świecie będą dostępne w Polsce na Disney+ od razu 14 czerwca.

Disney+ potwierdza, że na platformie pierwszego dnia pojawią się "The Kardashians", "Pam i Tommy" oraz "Moon Knight". Wśród klasyków wymieniono "Królewnę Śnieżkę", "Aladyna", Piratów z Karaibów", "Kraine z Lodu", "High School Musical" oraz nowości, jak oryginalne filmy "Potężne Kaczory". Nie zabraknie produkcji ze studia Pixar, jak "Luca", "Auta", "Gdzie jest nemo", "Nie wypanda"," Potwory i spółka", "Coco", "Wall-e", "Toy Story", "Iniemamocni" czy "Ratatuj".

Wszystkie produkcje Star Wars i Marvel na Disney+

Zapowiedziano premierę wszystkich 9 filmów sagi "Star Wars", spin-offy kinowych Gwiezdnych Wojen, wszystkie dostępne dotychczas odcinki "Obi-Wana Kenobiego" i inne seriale jak "Mandalorianin" i "Księga Bobba Fety". Gwiezdne Wojny to także wiele seriali animowanych: "Wojny Klonów", "Rebelianci" i "Parszywa zgraja".

Nie inaczej sprawa wygląda w przypadku produkcji Marvela oraz MCU. Podkreślono, że komiksy Marvela to aż 8 tysięcy postaci, ale najważniejsze dla widzów jest to, że wszystkie filmy i seriale, które są dostępne w innych regionach zawitają także do Polski. Mowa tu oczywiście m. in. o filmach "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni", "Eternals", wszystkie odsłony "Avengersów", "Czarna Pantera", "Kapitan Ameryka", "Kapitan Marvel", "Czarna wdowa", a także seriale jak "Loki", "Co, jeśli...", "Hawkeye", "Wanda/Vision" czy "Falcon i Zimowy Żołnierz".

Seriale i filmy w zakładce Star na Disney+

W zakładce Star pojawią się wszystkie 33 sezony, ponad 700 odcinków "Simpsonsów", a także "Nowoczesna rodzina", "Avatar", "Głowa rodziny", "The Walking Dead", "Skandal", "Chirurdzy", "Prison Break", "Homeland", "Faworyta", "Obcy", "JoJo Rabbit, "Blackish", "Planeta małp", "24", "Synowie Anarchii", "Trzy billboardy za Ebbing, Misouri", "Jak spotkałem waszą matkę", "Lost", "Scrubs", "Big Sky", "Nowa dziewczyna", "Gotowe na wszystko", "Kości", "Glee", American Horror Story", "Futurama", "Szklana pułapka", Predator".

Disney zapowiedziało obecność 800 filmów, ponad 1000 seriali, ponad 150 oryginalnych seriali i speciali na początek dostępności usługi w Polsce. Na najbliższe miesiące i lata zapowiedziano także nowe produkcje, w tym "Andor", "Pinokio", "Willow", "Buzz", "She-Hulk", a także "I am Groot". Dodatkowo, w Polsce powstanie zespół odpowiedzialny za realizację seriali i filmów oryginalnych Disney+ w naszym regionie.