Tylko tutaj znajdziesz taką ofertę Disney+ i innych usług

Ulubione postacie i historie ze Star Wars oraz Marvela

Na premierę Disney+ w naszym kraju niecierpliwie czekało mnóstwo widzów i trudno się temu dziwić, skoro biblioteka usługi oraz jakość oferowanych materiałów po prostu zachwycają. Z dnia na dzień pojawiły się u nas prawdziwe klasyki, a także nowości, które zyskały popularność w ostatnim czasie. Na taką bibliotekę tytułów składa się całe portfolio Disney’a, czyli takie marki jak: Star Wars, Marvel, National Geographic, Pixar, Disney oraz Star. Dwie pierwsze znają wszyscy, bo to najprawdopodobniej największe brandy i uniwersa filmowo-serialowe. Disney+ stało się domem dla nowych seriali z ulubionymi postaciami Marvela, a także Gwiezdnych Wojen, dzięki takim serialom jak “Loki”, “Hawkeye” czy “The Mandalorian”.

W tym drugim pojawia się nawet świetny polski akcent, bo jedną z ról gra nasz Piotr Adamczyk. Obecnie najgorętszym tytułem ze świata “Star Wars” jest natomiast “Obi-Wan Kenobi” opowiadający o losach kultowego rycerza Jedi w okresie pomiędzy III i IV epizodem sagi Skywalkerów. Disney+ to też szansa dla zupełnie nowych bohaterów, dlatego dzięki serialom poznamy ich historie w “Moon Knight” i “Ms. Marvel”, które znacznie poszerzają znane nam do tej pory opowieści z MCU. Ale to oczywiście nie wszystko, bo na Disney+ znajdziemy wszystkie dotychczasowe filmy kinowe Marvela oraz Gwiezdne Wojny, więc niezależnie od tego, czy pierwszy seans dopiero przed Wami, czy szykujecie się do n-tej powtórki swoich ulubionych historii, platforma tylko czeka, by ją odwiedzić.

Magia Disney i Pixara w jednym miejscu

Świetną wiadomością są też bogate sekcje Pixara i Disney’a, gdzie znajdziemy produkcje sprzed lat oraz dekad, ale także najświeższe animacje, którymi zachwycają się najmłodsi. Bez przeszkód zobaczymy takie kultowe animacje jak “Toy Story” czy “Król Lew” i “101 dalmatyńczyków”, ale także nowsze tytuły jak “Nasze magiczne Encanto”, “Luca” czy “Cruella” - aktorska wersja historii o początkach kariery legendarnej Cruelli De Vil, w którą wcieliła się Emma Stone. A przecież to nie wszystko, co znajdziemy na Disney+, bo wystarczy zajrzeć do działu National Geographic, by zobaczyć jak wiele serii i filmów dokumentalnych można zobaczyć od ręki w znakomitej jakości poznając świat, wszechświat, ludzkość, niezwykłe budowle czy maszyny.

Disney+ to filmy i seriale dla całej rodziny

Godnymi uwagi są na pewno „Świat według Jeffa Goldbluma” oraz Oscarowy “Free Solo”, który został przepięknie nakręcony przez dwójkę dokumentalistów Jimmy’ego China i Elizabeth Chai i opowiada o Aleksie Honnoldzie, który bez zabezpieczeń wspiął się na mierzący 2308 metrów szczyt El Capitan. Disney+ to też kopalnia klasycznych seriali i filmów, które znajdziemy w zakładce Star. Czekają tam na nas “Simpsonowie”, “Zagubieni”, “Chirurdzy”, “Gotowe na wszystko”, “Skazany na śmierć”, a także zupełne nowości “Zbrodnie po sąsiedzku”, “Pam i Tommy”, a także “Lekomania” i “Zepsuta krew”.

Mamy więc do czynienia z niezwykle obszerną ofertą dla każdego członka rodziny - od maluchów po dojrzałych widzów. A Disney+ pozwala stworzyć aż do siedmiu profili i jednocześnie streamować filmy i seriale na czterech urządzeniach w ramach jednego konta!

Jaki pakiet wybrać, by zaoszczędzić? Sprawdzamy oferty Plusa i Polsat Box z Disney+

Decydując się na ofertę Polsat Box z Disney+ zapłacimy od 35 zł miesięcznie, gdzie oprócz dostępu do serwisu otrzymujemy 51 kanałów tv w ofercie telewizji satelitarnej lub 29 kanałów w ofercie telewizji internetowej OTT od Polsat Box. Możemy więc odpowiedzieć na potrzeby rodziny, korzystając z telewizji i jednocześnie mieć dostęp do Disney+. Jest też opcja posiadania Disney+ w cenie oferty przez całą umowę. Mogą z niej skorzystać klienci, którzy wybiorą pakiet L (132 kanały w ofercie tv satelitarnej) z wybranymi pakietami dodatkowymi z łącznym abonamentem od 100 zł/mies.

Jeśli wybierzemy ofertę Disney+ w Plusie, dostęp do platformy otrzymamy nawet na rok bez żadnych opłat w ramach abonamentu głosowego i internetowego (Internet 5G/LTE oraz Plus Światłowód). Dostęp do Disney+ otrzymamy we wszystkich ofertach abonamentowych Plusa z umową na 24 miesiące – Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Internet 5G/LTE i Plus Światłowód. Oferta łączy się też z promocją dla rodzin w ramach której klienci mogą dobrać nawet 5 dodatkowych abonamentów głosowych dla swoich bliskich w cenie 1 zł nawet przez 12 miesięcy. Do takiego abonamentu za 1 zł można również dodać Disney+ i korzystać z niego bez opłat przez rok.

Dodam, że Disney Plus pojawił się także w Polsat Box Go - w nowym pakiecie Polsat Box Go Premium z Disney+, który jest połączeniem ponad 100 kanałów telewizyjnych, bogatej biblioteki filmów, seriali, programów rozrywkowych i informacyjnych oraz Disney+, w promocyjnej cenie 50 zł/mies.

--

Materiał powstał we współpracy z Polsat Box Go