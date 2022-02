Zaledwie minutowy trailer zatytułowany “The World Needs Heroes” przedstawia materiały ze wszystkich filmów z uniwersum DC, jakie czekają nas w tym roku. Chociaż z niektórych filmów widzieliśmy już jakieś materiały, to zwiastun zdradza też niemało nowości.

DC na 2022 rok przygotowało cztery filmy. Są to nie byle jakie pozycje, bowiem na wielki ekran trafią: The Batman, Black Adam, The Flash oraz Aquaman And The Lost Kingdom.

Najciekawszą postacią z tego trailera niewątpliwie jest Black Adam - o filmowej adaptacji do tej pory nie wiedzieliśmy za wiele, a tym razem mieliśmy okazję przyjrzeć się strojom oraz temu, jak do roli pasuje Dwayne Johnson, znany również pod pseudonimem The Rock.

Materiał przedstawia również Noah Centino w roli Atom Smashera, Aldisa Hodge’a jako Hawkmana, Quintessę Swindell jako Cyclone czy Pierce’a Brosnana w roli Doctora Fate’a. Obsada jest zatem naprawdę nienaganna, podobnie jak kostiumy i efekty specjalne - a przynajmniej tak sugeruje najnowszy zwiastun.

The Batman będzie pierwszym filmem debiutującym w tym roku. Mroczny Rycerz ma trafić do kin już 4 marca. Drugi w kolejce jest Black Adam z The Rockiem w roli głównej - niezastąpionego Dwayne’a w nowym wcieleniu będziemy mogli obejrzeć już 29 lipca. The Flash ma zaplanowaną premierę na 4 listopada, kiedy druga część Aquamana pojawi się pod koniec roku, dokładnie 16 grudnia.