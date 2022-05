Big Tech mogą odetchnąć z ulgą. Digital Market Act dopiero za rok

Akt o Rynkach Cyfrowych nie wejdzie w życie w tym roku. Firmy będą miały więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, które będą obowiazywać w Unii Europejskiej.

W marcu tego roku Rada Europy i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie polityczne co do aktu o rynkach cyfrowych. Dzięki zaproponowanym zmianom w prawie europejskim, sektor ten ma stać się uczciwszy i bardziej konkurencyjny. Zakończenie prac nad kwestiami technicznymi pozwolił sfinalizować tekst aktu.

Akt o rynkach cyfrowych ustanawia jasne przepisy dotyczące dużych platform internetowych. Ma zapewnić, by żadna duża platforma internetowa, która ma status „strażnika dostępu” w stosunku do dużej liczby użytkowników, nie nadużywała tego statusu ze szkodą dla firm, które chcą uzyskać dostęp do takich użytkowników

Początkowe zapowiedzi wskazywały, że akt o rynkach cyfrowych (DMA) wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Ostatni wypowiedzi europejskich polityków sugerowały, że będzie to miało miejsce tej jesieni. teraz okazuje się, że Big Tech będzie miało nieco więcej czasu na zapoznanie się ze wszystkimi proponowanymi zmianami i dostosować swoją działalność do nowych warunków, które będą obowiązywały w Unii Europejskiej.

Akt o Rynkach Cyfrowych dopiero w przyszłym roku. Big Tech ma trochę czasu na dostosowanie się do nowych przepisów

Zapowiedziała to w tym tygodniu wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, która wzięła udział konferencji Międzynarodowej Sieci Konkurencji:

Kilka tygodni temu osiągnęliśmy porozumienie polityczne w sprawie DMA. Struktura DMA opiera się na centralnym egzekwowaniu przepisów na poziomie UE, z wyznaczonymi strażnikami, którzy podlegają określonym zasadom i zakazom. Ma to sens, ponieważ mamy do czynienia tylko z ograniczoną liczbą firm, które z definicji działają na skalę europejską.

- powiedziała Margrethe Vestager dodając jednocześnie, że DMA wejdzie w życie wiosną przyszłego roku. Unia Europejska ma w tym czasie przygotować się do egzekwowania przepisów, gdy tylko pojawią się pierwsze zgłoszenia naruszania prze big tech nadchodzących przepisów.

Warto też przypomnieć o jeszcze jednych zmianach w prawie, które czekają największych gigantów technologicznych Mowa jest o akcie o usługach cyfrowych (DSA). Wraz z aktem o rynkach cyfrowych, DSA wyznaczy standardy bezpieczniejszej i bardziej otwartej przestrzeni cyfrowej dla użytkowników oraz równe warunki działania dla firm na najbliższe lata.

Źródło: Unsplash

Zanim jednak te przepisy wejdą w życie, minie jeszcze sporo czasu. Warto jedna przypomnieć, że ich łamanie może wiązać się z grzywnami w wysokości do 6% światowych przychodów. W skrajnych przypadkach może dojść do zakazania działalności na terenie UE. W tym miesiącu delegacja Komisji Rynku Wewnętrznego PE odwiedzi siedziby wybranych firm (Meta, Google, Apple i inne) w Dolinie Krzemowej. Mają wspólnie przedyskutować pakiet przepisów o usługach cyfrowych. Komisja zaprezentuje także inne akty prawne dotyczące technologii cyfrowych. Będzie to też dobry moment na zapoznanie się ze stanowiskiem amerykańskich firm, nowych przedsiębiorstw, środowisk akademickich i urzędników państwowych.

Stock Image from Depositphotos