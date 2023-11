Diablo IV za ułamek ceny! Tak tanio jeszcze nie było

Diablo IV debiutowało na początku czerwca i szturmem podbiło internet. Gracze podzielili się na dwa obozy – tych, którzy najnowszej odsłony hack and slash od Blizzarda nienawidzą, oraz tych, którzy nową część pokochali od pierwszej wizyty w Sanktuarium. Jeśli jeszcze nie opowiedziałeś się po jednej ze stron, to teraz masz ku temu najlepszą okazję – Diablo IV dostępne jest w promocji z okazji Black Friday za prawie pół darmo.

Diablo IV w promocyjnej cenie i darmowy bonus w grze

Przed nami Czarny Piątek, czyli lubione święto łowców okazji i promocji – także tych z branży gamigowej. Blizzard nie pozostał wobec tego obojętny i przecenił swój najnowszy hit, wykazując się całkiem dużą hojnością. Dotychczas trudno było wyrwać Diablo IV poniżej 300 zł, wiec jeśli ta cena była dla Was zaporowa, to rzućcie okiem na promocyjne oferty, dostępne na oficjalnej stronie.

Wersje na wszystkie platformy (oprócz Steam) zostały przecenione aż o 40% i co ciekawe tyczy się to także najdroższych edycji Ultimate ze wszystkimi dodatkami.

Ile zapłacimy za Diablo w wersji konsolowej na PS4/5 i Xbox Serie S/X?

Edycja Standard

349,00 zł -> 209,40 zł

Edycja Deluxe

409,00 zł -> 245,50 zł

Edycja Ultimate

459,00 -> 275,40 zł

Cyfrowa wersja standardowa w Battle.net została przeceniona z 69,99 euro na 41,99.

Co ciekawe nie jest to jedyna niespodzianka od Blizzarda z okazji Black Friday. Już dziś (od 19:00) startuje bowiem tydzień Błogosławieństwa Matki, w ramach którego gracze będą mogli zgarnąć 35% premii do PD i złota w Sferze Sezonowej i Wieczności. To świetna okazja dla nowych graczy, by nadrobić zaległości i szybciej osiągnąć wysoką rangę.