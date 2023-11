Assassin’s Creed Nexus już dziś! Na czym zagrać w pierwszego asasyna VR?

Już dziś uniwersum asasynów wchodzi na zupełnie nowy poziom. Wszystko z powodu debiutu Assassin’s Creed Nexus, czyli pierwszej odsłony serii, rozgrywającej się w wirtualnej rzeczywistości. Gdzie można kupić najnowszą grę Ubisoftu i z jakimi platformami jest kompatybilna? Wyjaśniamy w tej publikacji.

Najbardziej immersyjne Assassin’s Creed w historii – premiera już dziś

Assassin’s Creed Nexus to gra, która sprawi, że poczujecie się jak asasyn z krwi i kości – dosłownie. Nowa część serii o zakapturzonych zabójcach otwiera bowiem drogę do najbardziej immersyjnych wrażeń w historii uniwersum, a to za sprawą kompatybilności z goglami Meta Quest 2, Meta Quest 3 i Meta Quest Pro. W Assassin’s Creed Nexus będziecie mogli wcielić się w Ezio, Connora i Kasandrę, wykonując klasyczne zadania, takie jak ciche eliminacje Templariuszy, kradzieże drogocennych przedmiotów, dynamiczne ucieczki po dachach czy słynne skoki wiary do stogów siana. Skąd wiem? Bo miałem okazję zagrać w Assassin’s Creed Nexus przed premierą, a jeśli jesteście ciekawi, jak to jest wcielić się w rolę Ezio w wirtualnej rzeczywistości, to zapraszam do odsłuchania podcastu, w którym opowiadam o wizycie w Ubisofcie.

Jeśli posiadacie wymieniony sprzęt do VR od Meta, to Assassin’s Creed Nexus możecie kupić pod tym adresem w cenie niespełna 40 dolarów. Czy warto? Dla samych wrażeń i immersyjnych sekwencji walki owszem. Nie jest to jednak gra, w której będziecie bawić się tygodniami – główny wątek fabularny to około 10 godzin rozgrywki. Ostrzegam także osoby z chorobą VR-ową! Assassin’s Creed Nexus potrafi nieźle zakręcić w głowie, ale warto zaznaczyć, że Ubisoft przygotował wiele rozwiązań i mechanik, które minimalizują uczucie dyskomfortu.