Przygotuj się na piekło. Diablo IV już dziś w nocy!

Już tej nocy o godz. 1:00 czasu polskiego, wrota do piekieł zostaną oficjalnie otwarte. Premiery Diablo IV nie da się już zatrzymać. Co warto wiedzieć o tym wydarzeniu, gdzie i na jakiej platformie zagracie? Podpowiadamy!

Oficjalna premiera Diablo IV odbędzie się 6 czerwca. Kilka dni wcześniej, bo w miniony piątek pierwsi gracze mogli zajrzeć do Sanktuarium w ramach tzw. wczesnego dostępu. Ci, którzy zdecydowali się na zakup droższych edycji cyfrowych gry, otrzymali możliwość zagrania w najnowszą produkcję Blizzarda już przed weekendem - pod warunkiem, że nie spotkali się z błędem 315306 związanym z licencją, która nie mogła być zweryfikowana blokując graczom dostęp do gry. Studio szybko podjęło odpowiednie kroki i starało się rozwiązać problem. Czy skutecznie? Opinie są podzielone.

Nie da się jednak ukryć, że prawdziwy sprawdzian przed Blizzardem rozpocznie się za kilkanaście godzin. Wszyscy zainteresowani gracze do Sanktuarium będą mogli wejść już wnocy, by sprawdzić się w walce z piekielnymi zastępami. Oficjalna premiera Diablo IV odbędzie się 6 czerwca o godz. 1:00 czasu polskiego. Wtedy przygodę będą mogli rozpocząć posiadacze dowolnej edycji. Poniższa mapa przedstawia szczegóły premiery w poszczególnych regionach. A



Gdzie kupić Diablo IV?

Nie kupiliście jeszcze Diablo IV, a chcecie to zrobić przed nocną premierą? Najłatwiej i najwygodniej można to zrobić w sklepach sprzedających cyfrową wersję gry na jedną z trzech platform: PlayStation, PC i Xbox. Podstawowe wydanie gry, w wersji cyfrowej, na konsolach PlayStation 4 i 5 oraz Xbox Series X|S oraz Xbox One kosztuje 349 zł. Na platformie Battlet.net wersja na PC kosztuje 69,99 euro (ok. 328 zł). Edycja Deluxe Edition dostępna w PlayStation Store i Microsoft Store kosztuje 409 zł. Wersja na PC w na platformie Battle.net wyceniona została na 89,99 euro (ok. 422 zł) i oferuje dodatkowo m.in. wczesny dostęp, sezonowy karnet bojowy, skrzydła Inariusa oraz murlokowego zwierzaka Inariusa w Diablo III czy zestaw elementów ozdobnych Skrzydlatej Ciemności w Umbrze w Diablo Immortal.

Jest też wersja Ultimate. W PlayStation Store i Microsoft Store kosztuje 459 zł. Na platformie Battle.net zapłacicie za nią 99,99 euro (ok. 469 zł). Zestaw zawiera dodatkowo m.in. przyspieszone odblokowanie sezonowego karnetu bojowego w Diablo IV, zawierające odblokowanie sezonowego karnetu bojowego premium oraz 20 pominięć poziomów i element ozdobny

Wolicie gry w pudełku? Nie ma problemu. Diablo IV dostępne jest w najpopularniejszych polskich sklepach - warto jednak mieć na uwadze, że kupując grę dzisiaj, istnieje mała szansa, że dostaniecie ją przed dzisiejszą premierą. Diablo IV kupicie m.in. w tych sklepach:

RTV EURO AGD

Media Expert

Media Markt

Neonet

OleOle

Ultima.pl

x-kom