Diablo IV już jutro w Game Pass. Gracze PC będą musieli spełnić dodatkowy wymóg

Po niespełna 9 miesiącach od premiery ubiegłoroczny hit Blizzarda – Diablo IV – w końcu zmierza do usługi Xbox Game Pass. Gra dostępna będzie w ramach abonamentu zarówno na konsolach jak i PC, ale osoby, które chcą w nowe Diablo grać na komputerach, będą musiały trochę pokombinować – Microsoft wymaga bowiem instalacji dodatkowej platformy.

Chcesz zagrać w Diablo IV w ramach Game Pass? Musisz zainstalować Battle.net i połączyć konta

Diablo IV wciąż ma się znośnie. Gra otrzymuje nową zawartość, twórcy dbają o to, by względnie regularnie aktualizować czwartą odsłonę kultowego hack and slash’a, a liczba gracz w cyklach dobowych utrzymuje się na poziomie kilku tysięcy. To może już niebawem zmienić się na korzyść Blizzarda, bo Diablo IV już jutro trafi do abonamentu Game Pass.

Konsolowcy nie będą mieli z pobraniem gry żadnych problemów – produkcja po prostu wyświetli się w bibliotece Game Pass. Nieco inaczej sprawa wygląda z subskrybentami gamingowej usługi na PC. Microsoft wymyślił sobie bowiem, że do odpalenia Diablo IV w ramach usługi będzie konieczne zainstalowanie Battle.net. To nic innego jak launcher gier od Activision Blizzard – przypisanego do niego konto trzeba będzie połączyć z kontem Microsoft (z aktywną subskrypcją)

Otwórz aplikację Xbox na komputerze i upewnij się, że jesteś zalogowany przy użyciu konta Microsoft powiązanego z członkostwem Game Pass. Następnie kliknij Diablo IV, a następnie przycisk Instaluj. Po wyświetleniu monitu kliknij „Zainstaluj Battle.net” i zakończ instalację. (Jeśli masz już zainstalowany Battle.net, automatycznie przejdziesz do następnego kroku). Zostaniesz poproszony o połączenie konta Battle.net z kontem Microsoft – Xbox

Jeśli z Diablo IV wciąż nie mieliście do czynienia i zastanawiacie się, czy warto zaniżyć się w mrocznym świecie gry, to odsyłam do naszej recenzji, gdzie znajdziecie odpowiedzi na wszelkie pytania.