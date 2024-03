Cyberpunk 2077 za darmo! Prezent dla graczy od CD Projekt RED

Do tej pory nie graliście w Cyberpunka? Teraz będziecie mieli świetną okazję, żeby odwiedzić Night City — i to całkowicie za darmo!

Cyberpunk 2077 za darmo w ten weekend

Jak dziś poinformował CD Projekt RED, darmowa wersja próbna Cyberpunka 2077 będzie dostępna od 28 marca od godziny 16:00 do 1 kwietnia do godziny 8:59. Deweloperzy w ramach darmowej wersji zaoferują 5 godzin gameplayu, a skorzystać z tej okazji będą mogli wszyscy posiadacze konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Co istotne, to sprawdzenia CP2077 nie jest potrzebna żadna dodatkowa subskrypcja.

Źródło: CD Projekt RED

Darmowa wersja próbna obejmuje Cyberpunka 2077 w jego ostatecznej formie — w jej ramach gracze zyskają dostęp do podstawowej wersji gry wraz ze wszystkimi dotychczasowymi aktualizacjami — w tym Aktualizacją 2.0, w skład której wchodzi szereg fundamentalnych zmian i nowych elementów rozgrywki, takich jak zmienione drzewka atutów i umiejętności, nowy system policji, jazda bojowa i nie tylko. Do tego należy doliczyć wszystkie nowości dodane wraz z Aktualizacja 2.1, między innymi w pełni funkcjonalne metro, radioport służący do swobodnego słuchania muzyki ze stacji radiowych dostępnych w grze, a także nowe pojazdy. Po zakończeniu bezpłatnej wersji próbnej gracze będą mogli przenieść swój postęp w rozgrywce do pełnej wersji.

Cyberpunka trzeba sprawdzić!

Cyberpunk 2077, pomimo sporych turbulencji na początku, zdecydowanie wyszedł na prostą. Wspomniane aktualizacje to jedno, ale do tego nie można zapomnieć o Dogtown — całkowicie nowym mieście, dostępnym w ramach DLC Widmo wolności. Ogromny budżet, Keanu Reeves i Idris Elba, kryminał, intryga, klimat szpiegowskiego thrillera i nowe wyzwania dla V w całkowicie nowym mieście. Widmo wolności od pierwszej zapowiedzi wzbudzało ogrom emocji i robiło fenomenalne wrażenie — i twórcy nie zawiedli, a wręcz przeciwnie.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji odwiedzić futurystycznego i dystopijnego Night City oraz wcielić się w rolę V, to koniecznie zróbcie to podczas nadchodzącego świątecznego weekendu. Za darmo to uczciwa cena!

