Ubisoft+ oficjalnie na Xboksach! Jest jednak jeden haczyk

Ubisoft+ na Xboksach już oficjalnie!

Francuska firma potwierdziła wcześniejsze doniesienia — abonament Ubisoft+ właśnie pojawił się na konsolach Xbox Series X|S i Xbox One. Warto jednak zaznaczyć, że nie będzie on częścią Game Passa, a pojawi się w ramach multiplatformowego modelu Ubisoft+ Multi Access, co daje graczom możliwość gry na wielu platformach w ramach jednego abonamentu, w tym na PC poprzez Ubisoft Connect, Amazon Luna (w krajach, w których ta usługa jest dostępna), a teraz także na Xbox.

Ubisoft+ udostępnia graczom rosnącą bibliotekę tytułów Ubisoft — w tym najnowsze tytuły na premierę, DLC oraz klasyki — subskrybenci otrzymają również 10% zniżki na wszelkie zakupy z wykorzystaniem waluty w grze. Abonenci mogą połączyć swoje konto Xbox z usługą Ubisoft+ Multi Access i uzyskać dostęp do edycji premium nadchodzących tytułów oraz dostępnych już największych hitów. Cross-progresja będzie włączona dla wybranych tytułów.

Jest jednak jeden, mały haczyk

Niestety jednak wiąże się to z dodatkową opłatą w wysokości 69,90 zł miesięcznie — niezależnie od tego, czy mamy Game Passa, Game Passa Ultimate czy w ogóle nie korzystamy z abonamentu Microsoftu. Czy abonament jest opłacalny? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami, chociaż warto zaznaczyć, że jeśli w tym momencie chcecie mieć dostęp zarówno do XGP, jak i do Ubi+, miesięcznie będziecie musieli wydawać 124,89 zł. To już dość spora sumka.

Pełna lista gier w Ubisoft+ na konsolach Xbox

Jeśli zdecydujecie się na abonament francuskiej firmy na konsoli Microsoftu, zyskacie dostęp do następujących gier:

Anno 1800;

Assassin’s Creed Rogue Remastered;

Assassin's Creed 4 Black Flag;

Assassin's Creed Unity;

Assassin's Creed Valhalla;

Assassin's Creed Chronicles: China;

Assassin's Creed Chronicles: India;

Assassin's Creed Chronicles: Russia;

Assassin's Creed 3 Remastered;

Assassin's Creed Odyssey;

Assassin's Creed Origins;

Assassin's Creed Syndicate;

Assassin's Creed The Ezio Collection;

Battleship;

Boggle;

Child of Lights;

Family Feud;

Far Cry Primal;

Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition;

Far Cry 3 Classic Edition;

Far Cry 4;

Far Cry 5;

Far Cry 6;

Far Cry New Dawn;

Fighter Within;

FOR HONOR;

Grow Up;

Hungry Shark World;

Immortals Fenyx Rising;

Jeaopardy!;

MONOPOLY PLUS;

MONOPOLY Madness;

Rabbids Invasion : The Interactive TV Show;

Rabbids Party of Legends;

Rayman Legends;

Riders Republic;

RISK;

RISK: Urban Assault;

Scott Pilgrim vs. The World: The Game;

Scrabble;

Shape Up;

South Park: The Fractured but Whole;

South Park: The Stick of Truth;

Starlink: Battle for Atlas;

Steep;

The Crew;

The Crew 2;

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands;

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction;

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint;

Tom Clancy's Rainbow Six Siege;

Tom Clancy's The Division;

Tom Clancy's The Division 2;

Trackmania Turbo;

Transference;

Trials Fusion;

Trials of the Blood Dragon;

Trials Rising;

TRIVIAL PURSUIT LIVE!;

TRIVIAL PURSUIT LIVE! 2;

UNO;

Valiant Hearts: The Great War;

Watch Dogs;

Watch Dogs 2;

Watch Dogs: Legion;

Wheel Of Fortune;

ZOMBI.

Więcej informacji oraz możliwość aktywowania abonamentu znajdziecie na stronie Ubisoftu. Chris Early, Senior Vice President of Strategic Partnerships and Business Development w Ubisoft, skomentował współpracę w następujący sposób:

Współpraca z firmą Xbox w celu uruchomienia usługi Ubisoft+ Multi Access na konsolach Xbox wzbogaca naszą ofertę subskrypcyjną, aby zapewnić naszym graczom większą wartość i wybór. Gracze na konsolach Xbox mogą teraz mieć nieograniczony dostęp do odkrywania naszych światów poprzez bogatą bibliotekę gier Ubisoft.

