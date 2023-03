Gry ważniejsze niż obowiązki? Blizzard posprząta Twój dom, żebyś mógł grać w Diablo IV

Blizzard posprząta domy graczy, żeby ci mogli zagrywać się w Diablo IV

Diablo IV debiutuje już 6 czerwca, a 24 marca rusza bezpłatna otwarta beta (która potrwa do 27 marca) — i zapewne niektórzy z nas mają już na te dni (i kilka następnych) zaplanowany urlop. W beztroskim cieszeniu się nową grą, która gwarantuje dziesiątki, a nawet i setki godzin rozgrywki, przeszkadzają jedynie codzienne obowiązki. Oczywiście z przymrużeniem oka, lecz Blizzard wziął to pod uwagę — i przygotował konkurs, który może wielu graczy zainteresować.

Deweloper odpowiedzialny za takie hity jak World of Warcraft czy Overwatch zapowiedział konkurs, w którym rozda łącznie ponad 20 tysięcy dolarów (prawie 90 tysięcy złotych) na usługi sprzątania firmy Thumbtack. Zwycięzcy otrzymają vouchery o wartości 200 dolarów, które następnie będą mogli wykorzystać w aplikacji firmy sprzątającej.

Ciekawy sposób na promocję — niestety nie dla nas

Trzeba przyznać, że jest to dość niecodzienna i pomysłowa kampania promocyjna gry ze strony Blizzarda. Idealna kontynuacja niedawnej akcji we współpracy z KFC, w ramach której na terenie USA powstał specjalny „burger”, w którym bułkę zastąpiono kawałkami kurczaka. Niestety jednak, tutaj ponownie całe przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie Stanów Zjednoczonych — więc chociaż zasady konkursu są banalne, gracze z Polski nie będą mogli cieszyć się tym luksusem.

Jeśli nadal zastanawiacie się, czy jest na co czekać i czy warto w ogóle w ten weekend odpalać betę Diablo IV, koniecznie sprawdźcie nasze wrażenia z wczesnego dostępu do nadchodzącego hitu Blizzarda. Warto jednak zaznaczyć, że zainteresowanie zdecydowanie przewyższyło oczekiwania dewelopera, czego efektem były zapchane serwery, co przełożyło się na to, że nie każdy miał możliwość wejścia do Piekła, o czym na łamach Antyweb informował Piotr Kurek.

