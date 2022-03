Ruszyła rejestracja do Diablo: Immortal. Warto skorzystać, by zgarnąć bonusy po premierze!

Diablo: Immortal to tytuł który pojawia się i znika. Ale rejestracja w największych sklepach z aplikacjami na iOS i Androida daje nadzieję, że gra trafi w nasze ręce już niebawem! A warto to zrobić, by zgarnąć zestaw bonusów.

Diablo Immortal to taka trochę gra-widmo. Zapowiedziana w 2018 roku produkcja spotkała się z... bardzo chłodnym przyjęciem. I wtedy był to własciwie jedyny problem Blizzarda, bowiem wraz z upływem czasu takowych zaczęło tłumnie przybywać. Lwia część wiernych fanów marki od początku dość mocno akcentowała swoje niezadowolenie z tego projektu — mają do tego prawo. Ale jako że seria należy do niezwykle popularnych, to nie brakuje też ludzi którzy wypatrywali gry. Tym bardziej, że wrażenia z wersji Alfa z którą Paweł miał okazję zapoznać się jeszcze w 2020 roku (!) były jak najbardziej pozytywne.

Nigdy nie byłem wielkim fanem sterowania dotykowego i wciąż przeszkadza mi trochę zasłanianie części ekranu kciukami, ale sam system poruszania i walki został świetnie przełożony na smartfona. Brakuje mi w zasadzie tylko uniku, zdarzało się też czasem nie trafiać palcem w dokładnie tę umiejętność, której szukałem. Bawiłem się świetnie i nie mam zamiaru przestawać, będę siekał potwory aż do momentu zamknięcie testowej alfy mając nadzieję, że progres zostanie później przeniesiony do pełnej wersji gry. Pozostaje tylko jedno pytanie, na które chyba nikt nie zna odpowiedzi - jak Blizzard zmonetyzuje ten tytuł i na ile mikrotransakcje będą dokuczliwe czy uniemożliwiające zabawę? W tym testowym kodzie nie uświadczyłem bowiem żadnego paywalla, wyłączona była nawet możliwość wykupienia battle passa - ale to na 90% kwestia wersji, a nie finalny kształt modelu biznesowego Diablo Immortal.

Dużo wody w Wiśle upłynęło od tamtego czasu — a i w samym Blizzardzie zaszło wiele zmian. Ale już dawno temu producenci mówili że przesuwają premierę ze względu chęć odpowiedniego zadbania o grę. Ale doczekaliśmy się — premiera Diablo: Immortal coraz bliżej, można już składać zamówienie w największych sklepach z aplikacjami!

Diablo: Immortal - premiera już wkrótce. Złóż "zamówienie" przedpremierowe już teraz, by na starcie otrzymać zestaw dodatków

Dziś na blogu Blizzarda pojawiła się oficjalna zapowiedź Diablo: Immortal, w której twórcy rozprawiają o metamorfozach oraz zmianach klas w grze. Ale co istotne — rejestrując się już teraz, podczas premiery możemy liczyć na darmowy element ozdobny — Żywe Dziedzictwo z motywem horadrimów. Aby je zgarnąć, należy się zarejestrować w jeden z dwóch sposobów:

Odwiedzając stronę Diablo Immortal, klikając przycisk „Zarejestruj się” i logując się za pomocą swojego konta Battle.net. Znajdując Diablo Immortal w sklepie Google Play lub App Store i postępując zgodnie z instrukcjami, aby się zarejestrować.

Co ciekawe — w App Store widnieje data premiery: 30 czerwca 2022. Jeżeli macie nadzieję że to dzień zero i możecie już ustawić odliczanie, to... niestety, ale muszę was rozczarować. W polskiej wiadomości prasowej czytamy, że jest to data orientacyjna, co z jednej strony wciąż pozostawia nas w niepewności... z drugiej zawsze pozostaje nadzieja, że gra trafi w nasze ręce wcześniej.