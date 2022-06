Diablo na smartfony pokazało jak słabe są procesory Samsunga

Najnowsza produkcja Blizzarda ujawniła, że nie wszystkie smartfony koreańskiego giganta są sobie równe - nawet, jeśli to te same modele. Coraz więcej graczy w sieci skarży się na działanie Diablo Immortal na swoich urządzeniach mobilnych i cóż, przyczyna takiego stanu rzeczy jest zaskakująca.

Procesory Samsunga za słabe na nowe Diablo. Exynosom wiele brakuje do Snapdragonów

Samsung przez lata wypuszcza na rynek swoje smartfony w dwóch wersjach - jedna posiada procesor Snapdragon od firmy Qualcomm, a druga jest wyposażona w Exynos od Samsunga. Pomimo bardzo podobnych wyników w najróżniejszych testach, Exynosy finalnie nie zapewniają takiej samej mocy obliczeniowej, co okazuje się niesamowicie problematyczne.

Wszystkie głosy na temat kłopotów z uruchomieniem Diablo Immortal na Samsungach odnoszą się do wersji telefonów z Exynosem. To zresztą nie pierwsza sytuacja, w której Exynos jest głównym winnym - nawet Samsung Galaxy S22 Ultra borykał się ze sporymi problemami z wyświetlaczem, za co odpowiadało właśnie koreańskie CPU. Firma przyznawała wcześniej, że Exynos nie spełniał oczekiwań i pomimo wielu obietnic poprawy, nadal procesora nie można zestawiać ze Snapdragonem.

Jeśli jednak posiadacie jeden z najnowszych i najmocniejszych Exynosów, możliwe, że nie zaznaliście takiego problemu - najnowsze CPU od Samsunga mają rzekomo radzić sobie nieco lepiej, jednak zgłoszeń o ich wadliwości w przypadku najnowszego tytułu Blizzarda jest całe mnóstwo. Exynos jednocześnie powoduje wiele problemów graficznych, które zwyczajnie uniemożliwiają rozgrywkę - nawet, jeśli smartfon rzekomo spełnia minimalne wymagania systemowe.

Potężne smartfony Samsunga nie radzą sobie z grą, która śmiga na iPhonie 6S. Coś zdecydowanie poszło nie tak

Smartfony Samsunga, które nie radzą sobie z Diablo Immortal, to takie modele jak ​​Galaxy A12, Galaxy A13, Galaxy A21s, Galaxy A51 5G, Galaxy A Quantum, Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 5G, Galaxy Note10, Galaxy Note10 5G, Galaxy Note10+, Galaxy Note10+ 5G, Galaxy F12, Galaxy F62, Galaxy M12, Galaxy M13, Galaxy M62 czy Galaxy XCover 5. Jak w budżetowych modelach problemy z rozgrywką są zrozumiałe, tak fakt, że Samsung Galaxy S10 czy Note10+ nie jest w stanie odpalić gry, która bez problemu działa na siedmioletnim iPhonie 6S, jest czystym żartem z klienta. Dla iOS najniższym progiem jest przestarzały już chip A9, co tylko uwydatnia słabość Exynosów.

Źródło: Depositphotos

Blizzard ogłosił, że pracuje nad naprawieniem tej sytuacji - w tej chwili zaleca jednak, aby nie pobierać gry na smartfony, które sobie z nią nie radzą. Całość rzuca ciekawe światło na plotki dotyczące tego, że Samsung Galaxy S25 ma być wyposażony już wyłącznie w procesory od koreańskiej firmy.

Czy warto pobierać Diablo Immortal?

Najnowsza produkcja Blizzarda została bardzo ciepło przyjęta przez fanów serii i stanęła na wysokości zdania. Tytuł, pomimo faktu, że jest poboczną odsłoną serii, zawiera normalną kampanię fabularną i oferuje aż osiem różnych lokacji. Wydarzenia prezentowane w grze zostały osadzone między drugą a trzecią częścią, a całość posiada zapis międzyplatformowy, co pozwala na swobodne kontynuowanie rozgrywki na smartfonie lub komputerze. Pierwsze wrażenia z gry opisał w dniu premiery Patryk Koncewicz, który miał szczęście testować produkcję na iPhonie i nie musiał poznać smaku goryczy Exynosa. Gorąco zachęcam do zapoznania się z tekstem pod tym linkiem.

Źródło: Blizzard

Co sądzicie o całej tej sytuacji? Jesteście jednymi z “poszkodowanych” Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Phone Arena