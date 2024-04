Destiny to ogromna marka

Destiny urosło do naprawdę wielkich rozmiarów i „jedynka” zaczynała się całkiem niewinnie, to fabularne DLC, liczne aktualizacje, wydarzenia w grze, nowe tryby, a finalnie druga odsłona i kolejna masa contentu sprawiła, że jest to ogromna marka, uwielbiana przez wielu graczy; co jak co, na fanbase Bungie nie może narzekać.

Wszystko urosło do takich rozmiarów, że na początku 2022 roku Sony zdecydowało się na zakup Bungie. Japońska firma zapłaciła 3,6 mld dolarów za twórców Destiny, które poza tą marką jest firmą odpowiedzialną między innymi za kilka odsłon Halo. Co jednak ciekawe, to fakt, że przedstawiciele Sony przekazali, że Bungie pozostanie niezależnym studiem. Choć weszło w skład PlayStation Studios, nie skupia się na tworzeniu gier na wyłączność. Firma może nadal tworzyć gry multiplatformowe z możliwością samodzielnego wydawania gier na platformach, na które chcą. Pieczę nad firmą trzyma dotychczasowy CEO Pete Parsons wraz z obecną ekipą.

Netflix miał pracować nad serialem animowanym z uniwersum… Destiny!

Najnowszy raport autorstwa Paula Tassiego z Forbesa sugeruje, że studio odpowiedzialne za stworzenie Destiny, czyli Bungie, rozmawiało kiedyś z Netfliksem o stworzeniu animowanego serialu opartego na popularnej serii sieciowych FPS-ów. Zgodnie z informacjami podanymi przez Tassiego, rozmowy o tym toczyły się jeszcze przed 2022 rokiem, kiedy to właśnie Sony kupiło Bungie. Plany z Netfliksem miały skończyć się wyłącznie na pisaniu scenariusza.

Nie zmienia to jednak faktu, że Bungie (jak i samo Sony) dalej chciałoby przekształcić Destiny na „coś więcej”. Przypomnijmy, że Sony przy zakupie Bungie oświadczyło, że chce pomóc studiu „pielęgnować posiadaną własność intelektualną w sposób wielowymiarowy” i wspomniało, że ma na to wpływ posiadanie Sony Pictures. Serial animowany z tego uniwersum może się więc pojawić, bo wszyscy tego chcą — ale raczej spod skrzydeł Sony Pictures, niż Netfliksa. Czy to dobrze, czy to źle? Niech wszyscy ocenią to sami.

Źródło: Forbes