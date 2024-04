O czym jest film Godzilla Minus One?

Fabuła filmu przenosi nas do Japonii tuż po zakończeniu II wojny światowej, gdzie kraj ten musi stawić czoła nowemu kryzysowi w postaci gigantycznego potwora. Główny bohater, były pilot kamikadze, Koichi Shikishima, zmaga się z traumą postrzegającą i próbuje odnaleźć sens życia w ruinach swojego kraju. Film łączy w sobie elementy dramatu, akcji i horroru, tworząc niezapomniane wrażenia.

Godzilla Minus One to film, który zyskał ogromne uznanie nie tylko u widzów, ale i krytyków. Film zdobył Oscara za najlepsze efekty specjalne, co jest historycznym osiągnięciem dla tej franczyzy. Recenzje "Godzilla Minus One" są niezwykle pozytywne: na Rotten Tomatoes film osiągnął wynik 98% zarówno w kategorii krytyków, jak i widzów. Krytycy chwalą film za angażującą historię ludzką, która stanowi trzon akcji, oraz za spektakularne efekty specjalne, które przyczyniły się do zdobycia prestiżowej nagrody.

Godzilla Minus One to sukces kasowy i artystyczny

Sukces filmu widoczny jest również w jego wynikach finansowych - Godzilla Minus One zarobił ponad 115 milionów dolarów na całym świecie, przy budżecie szacowanym na zaledwie 10-15 milionów dolarów. Jest to imponujący wynik, biorąc pod uwagę skromny budżet produkcji. W Polsce film w kinach pokazywała tylko sieć Multikino, za co zebrała świetne opinie, więc zapytaliśmy, czy powrót na ekrany jest jeszcze możliwy, na przykład w ramach pokazów specjalnych i gdy tylko dostaniemy odpowiedź, zaktualizujemy ten tekst.

Godzilla Minus One online na VOD - gdzie obejrzeć?

"Godzilla Minus One" zmierza na platformę Amazon Prime Video i premiera jest zaplanowana na 3 maja. Takie informacje dobiegają do nas z Japonii i co ciekawe to jedyny serwis, gdzie na początku film będzie dostępny. Czy to oznacza, że także w Europie, a co za tym idzie i w Polsce "Godzilla Minus One" będzie do obejrzenia na Prime Video od 3 maja? To bardzo możliwe, ale wciąż czekamy na potwierdzenie.