"For All Manking" to jeden z największych seriali platformy Apple TV+, a także najdłużej trwający. Przed nami już 5. sezon tej produkcji, która poprowadziła początkową historię w zupełnie nowym kierunku. Pamiętamy, że wszystko zaczęło się od alternatywnej wersji historii, w której to Związek Radziecki jako pierwszy wylądował na Księżycu z misją załogową, więc wyścig kosmiczny nabrał rumieńców i Amerykanie zaczęli dążyć do jeszcze bardziej ambitnych celów. W tym do dotarcia i osiedlenia się na Marsie.

5. sezon For All Mankind i nowy serial Star City

Wieści o nowym sezonie nie są jedyną wiadomością, która dzisiaj została ogłoszona (Deadline). Podano także, że Apple rozwija zupełnie nowy projekt o tytule "Star City", który rozbuduje uniwersum znane z "For All Mankind". Będzie to spin-off, który skupi się na radzieckiej stronie wyścigu kosmicznego, ukazując życie kosmonautów, inżynierów i oficerów wywiadu w radzieckim programie kosmicznym. Twórcy obiecują odkrycie kuluarów tajemniczego miasta ukrytego w lasach pod Moskwą oraz przedstawienie nieznanych historii tych, którzy ryzykowali wszystko, by posunąć ludzkość do przodu.

Apple określa Star City jako "paranoidalną opowieść", która zagłębi się w kluczowy moment alternatywnej historii wyścigu kosmicznego - kiedy Związek Radziecki jako pierwszy wysłał człowieka na Księżyc. Tym razem opowieść będzie ukazywana zza Żelaznej Kurtyny, ukazując wyzwania, poświęcenia i triumfy tych, którzy pracowali w ukryciu. Serial ma pokazać świeże spojrzenie na narrację wyścigu kosmicznego, odsłaniając złożoność i napięcia polityki i ambicji epoki zimnej wojny.

Twórcy - Ronald D. Moore, Matt Wolpert i Ben Nedivi - wyrazili niemały entuzjazm związany z rozwijaniem uniwersum "For All Mankind". W oświadczeniu podkreślili rosnące zainteresowanie radzieckim programem kosmicznym, szczególnie tajemniczym miastem, w którym kosmonauci i inżynierowie pracowali i żyli w tajemnicy. Trio podkreśliło chęć zagłębienia się w niewykorzystany potencjał tej alternatywnej historii, obiecując dostarczenie porywającej opowieści.

Matt Cherniss, szef Apple TV+, także podzielił się swoimi spostrzeżeniami, chwaląc sukces serialu "For All Mankind" - za największy atut produkcji przyciągającej widownię na całym świecie uznaje bogatą narrację i fascynujący świat. Cherniss podkreślił współpracę między Apple a Sony przy tworzeniu Star City, wyrażając nawet niecierpliwość związaną z przygotowaniem następnego rozdziału uniwersum.

Katalog Apple TV+ ciągle rośnie

"For All Mankind" był jednym z pierwszych seriali, które debiutowały w dniu premiery Apple TV+ w listopadzie 2019 roku. Tego samego dnia ukazały się też "See" i "The Morning Show", ale żaden z nich nie trwa tak długo. Ten ostatni nie został zakończony, wiemy, że powstanie 4. sezon, ale "See" doprowadzono do finału w 3. sezonie.

Napoleon

Oferta seriali i filmów oryginalnych Apple TV+ stale rośnie, a ostatnio dołączyły do niej "Czas krwawego księżyca" i "Napoleon" - dwie ogromne premiery kinowe. Co ciekawe, drugi z filmów miał pojawić się w wersji reżyserskiej, która trwałaby nawet 4 godziny, ale ostatnie doniesienia wskazują, że zrezygnowano z tego pomysłu i Ridley Scott nie doczeka się szansy ukazania swojego dzieła w pełnej okazałości. Teraz jest już raczej myślami przy premierze "Gladiatora 2", którego urywki pokazano podczas CinemaConu.