"Fallout" nie schodzi z ust internautów, którzy mimo iż otrzymali cały sezon na raz, to bardzo aktywnie komentują cały tamtejszy świat i samą realizację. Przy okazji nie ukrywają też, że liczą na więcej. Sami twórcy jednak mówią otwarcie o tym, że mają cały zestaw pomysłów na to, co mogą zaserwować w kolejnym sezonie.

Jednak mówiąc o "Falloucie" grzechem byłoby dyskutować o nim jedynie w kontekście ekipy odpowiedzialnej za serial. Bo jednak gdyby nie Tim Cain, kluczowa osoba odpowiedzialna za dwie pierwsze części gry, prawdopodobnie ten serial nigdy by nie powstał. Często ojcowie pierwowzoru dość chłodno oceniają adaptacje ich pomysłów. Tym razem jednak Tim Cain jest zgodny z opinią widzów i... również zachwyca się serialem bazującym na marce, która bez jego udziału mogłaby nigdy nie powstać.

Twórca serii Fallout nie ukrywa zachwytów nad serialową adaptacją

Tim Cain po uroczystej premierze "Fallouta" zamieścił na swoim kanale YouTube materiał, w którym opowiedział jak w jego oczach wypada serialowa adaptacja serialu. Co prawda opinia ta bazowała na obejrzanych wówczas tylko dwóch odcinkach, ale zaznaczył on tam, że nie brakowało tam scen, które zrobiły na nim świetne wrażenie bo... prezentowały się po prostu bardzo dobrze. Pochwalił on również samych aktorów, którzy w jego opinii znakomicie wypadali w powierzonych im rolach.

Ale poza ogólnymi pochwałami, oko Tima Caina przykuła również... a jakże inaczej: scenografia. Jeżeli obejrzeliście już serial to prawdopodobnie nie umknęło waszej uwadze, że stosunkowo niewiele w nim wygenerowanych komputerowo scenerii i efektów. Tym co zachwyca od wejścia jest dbałość o szczegóły i scenografia. Twórcy serialu poświęcili ogrom uwagi wszelkiej maści rekwizytom i drobiazgom, które sprawiły że serial prezentuje się tak dobrze. Cain również zwrócił na to uwagę i jak sam przyznaje — miejscami tak bardzo zapatrzył się na to co dzieje się w poszczególnych scenach, że... najzwyczajniej w świecie nie słuchał dialogów Skupił się na aspektach wizualnych i tym, jak dobrze to wszystko wyglądało.

"Fallout" podbija serca widzów na całym świecie. Amazon Prime Video stworzył istny hit!

Premiery filmów i seriali bazujących na grach wideo często budzą sporo obaw — trudno się dziwić. Przez lata kolejne marki growe były w ten sposób, dosłownie, masakrowane. Dobra passa prawdopodobnie nie będzie trwać wiecznie, ale bez wątpienia sporo się w temacie zmieniło i nareszcie podchodzi się do nich z należytym szacunkiem. A premiery takie jak "Fallout" czy "The Last of Us" udowadniają, że opowieści te mogą spodobać się każdemu — nie tylko fanom pierwowzoru. Tym bardziej cieszy, że ojciec serii — choć nie miał nic wspólnego z samym projektem — również go docenia!