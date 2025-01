Decyzja zapadła: TikTok musi się pakować. Czy aby na pewno?

Już w najbliższą niedzielę 19 stycznia jedna z najpopularniejszych platform społecznościowych będzie musiała zakończyć swoją działalność w Stanach Zjednoczonych. Tamtejszy Sąd Najwyższy utrzymał w mocy dotychczasowe wyroki i nakazy amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, który w zeszłym roku nakazał chińskiej firmie ByteDance sprzedanie aplikacji podmiotowi spoza Chin. Taki ruch miał dać gwarancje bezpieczeństwa użytkownikom z USA i zapewnić, że informacje zbierane przez TikToka nie będą trafiać do obcego państwa. Nie sprawdziły się plotki o tym, że Elon Musk może kupić amerykański oddział platformy, co miało pozwolić jej na dalszą obecność w Stanach Zjednoczonych. Choć teoretycznie czas jest do niedzieli.

Czy to koniec TikToka w USA?

Zbliżający się wielkimi krokami ban nałożony na TikToka w USA nie oznacza, że dotychczasowi użytkownicy nie będą mogli korzystać z aplikacji. Na ten moment wszystko ma działać jak do tej pory. Jednak zarówno Apple, jak i Google będą zmuszone do usunięcia jej ze swoich sklepów, co też oznaczać będzie koniec wsparcia i aktualizacji. Niewykluczone też, że z czasem dostęp do samych treści zostanie zablokowany. Nie dziwne więc, że Amerykanie szukają alternatywy. Znaleźli ją w postacie RedNote – innej chińskiej platformy, która w ostatnich dniach wystrzeliła na popularności w USA i innych krajach (w tym w Polsce). Czy Xiaohongshu ma szanse stać się nowym domem dla tiktokerów?

Co dalej? 20 stycznia władzę w Stanach Zjednoczonych przejmuje Donald Trump, którego gabinet zacznie działać w najbliższy poniedziałek. Z Białego Domu dochodzą już sygnały, że administracja Bidena nie będzie podejmować żadnych decyzji w związku z TikTokiem, więc wszystkie sprawy spadną na nowych rządzących. Wielu mówiło, że nowy prezydent zaskoczy wszystkich i wbrew swojej poprzedniej polityce, tym razem wstrzyma zablokowanie aplikacji w swoim kraju. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się tuż po weekendzie.