Z TikToka przenoszą się właśnie tu. Ta apka jest teraz hitem

Już 20 stycznia zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta USA, a to oznacza początek poważnej burzy w relacjach z Chinami. Trump nie kryje swojej niechęci i już raz zobaczyliśmy, do czego potrafi ona doprowadzić – na przełomie 2019 i 2020 roku obserwowaliśmy wiele działań mających na celu utrudnienie funkcjonowania chińskiego Huawei na amerykańskim rynku. Teraz ostrze Trumpa zostało wycelowane między innymi w DJI i TikToka – jednej z najpopularniejszych aplikacji społecznościowych udało się już uniknąć problemów 5 lat temu, gdy administracja Trumpa podjęła kroki w celu zablokowania TikToka, które ostatecznie spełzły na niczym z powodów prawnych. Wiele jednak wskazuje na to, że teraz TikTokowi się nie upiecze, dlatego Amerykanie szukają alternatywy. Padło na RedNote.

Czym jest „czerwona książeczka”?

RedNote, znane także jako Xiaohongshu (mała czerwona książeczka), to aplikacja społecznościowa założona w 2013 roku. Dopiero teraz jednak zyskała zaskakująco dużą popularność na terenie USA, bo Amerykanie profilaktycznie poszukują zamiennika TikToka. Aplikacja przez ostatnią dekadę przeszła wiele zmian, służąc początkowo jako miejsce do publikowania recenzji i dzielenia się zakupowymi pomysłami. Z czasem jednak – wraz z rosnącą liczbą użytkowników, która w Chinach przekroczyła 300 milionów – przerodziła się w typową platformę społecznościową, a mówiąc prościej, w klona TikToka

Śmieszne filmiki i zakup w jednym miejscu

Obecnie RedNote jest nastawione głównie na „śmieszne filmiki”, ale aplikacja nie wyrzekła się swoich handlowych korzeni. Wciąż można tam nie tylko przeglądać produkty rodem z Temu, ale też robić zakupy. Po przejściu do zakładki Orders RedNote zmienia się w pełnoprawną platformę e-commerce w stylu wspomnianego Temu czy AliExpress. Można tam kupić dosłownie wszystko – od drobnej elektroniki po ubrania i obuwie czy akcesoria gospodarstwa domowego.

To wystarczyło, by zachęcić Amerykanów do przeniesienia się tam z TikToka. Obecnie RedNote jest naczęściej pobieraną aplikacją społecznościową na terenie USA i jak donosi The New York Time, powstał nawet specjalny hasztag „TikTokrefugee”, pod którym zbierają się nowi użytkownicy – został wyświetlony 100 milionów razy.

Aplikacja – z powodu swojego chińskiego pochodzenia – wywołuje sporo kontrowersji i obaw o bezpieczeństwo danych. Na dodatek pojawiły się też teorie, że nazwa aplikacji, czyli „mała czerwona książeczka”, odwołuje się do „biblii hunwejbinów”, zawierającej cytaty Mao Zedonga i będącej głównym symbolem komunistycznej młodzieżówki w okresie rewolucji kulturalnej w latach 1966–1968. Nie są to co prawda informacje potwierdzone przez firmę, ale według wielu zachodnich internautów to powinno być wystarczającym powodem, by od apki trzymać się z daleka.

Amerykanie tymi „czerwonymi flagami” wydają się jednak nie przejmować i tłumnie emigrują do RedNote z TikToka, zagrożonego zbanowaniem. Co ciekawe ten trend widoczny jest także w polskim AppStore. RedNote – pomimo treści występujących głównie po chińsku – przegonił Threads, WhatsApp i Discorda, wskakując na pierwsze miejsce w kategorii sieci społecznościowe.

