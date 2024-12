TikTok może zniknąć i to już na początku nowego roku

TikTok jest gigantem świata technologicznego, z którym trudno się komukolwiek zmierzyć. Trafiła jednak kosa na kamień, przez co platforma stoi przed perspektywą zniknięcia.

Stany Zjednoczone Ameryki są jednym z najważniejszych rynków firmy ByteDance, właściciela TikToka. Trudno zatem sobie wyobrazić, przed jak wielkim problemem teraz stoją. Wszystko dlatego, że już za miesiąc z kawałkiem, mogą całkowicie zniknąć z milionów urządzeń.

Amerykański sąd jest nieugięty. Mają zrobić, co nakazał albo do widzenia

TikTok jest coraz bliżej finansowej katastrofy, po tym jak odrzucono petycję firmy o wstrzymanie wprowadzenia nowych przepisów. Przedstawiciele amerykańskiego sądu federalnego, jednogłośnie podtrzymali decyzję o wprowadzeniu nowego prawa. Takiego, który może sprawić, że chiński gigant, będzie musiał się spakować i opuścić Stany Zjednoczone. Najciekawsze jest to, że może się to odbyć w iście ekspresowym tempie, jeżeli ByteDance się nie dostosuje do nowych przepisów, TikTok może zniknąć już 19 stycznia.

Jak podaje New York Times, byłaby to klęska, w której obliczu, firma straciłaby więcej niż 170 milionów użytkowników. Można równie dobrze powiedzieć, że w zasadzie utraciłaby połowę tego kraju. Zatem można z tego wywnioskować, że konsekwencje finansowe nie dotknęłyby wyłącznie TikToka jako firmy, lecz i ogromnej ilości twórców, którzy się utrzymują z treści tworzonej na tę platformę.

Źródło: Depositphotos

Pytanie brzmi, co musi zrobić ByteDance, aby móc pozostać w Stanach Zjednoczonych Ameryki? Ot bardzo proste... Ma sprzedać aplikację firmie, która nie jest z Chin. W przeciwnym razie nie ma szans na to, aby się dogadać. Firma się broni, mówiąc, że ten wymóg jest nierealistyczny, bo chiński rząd (jako udziałowiec TikToka) na pewno nie poprze takiej decyzji.

Sytuacji nie poprawia klimat amerykańskiej polityki. To rząd Trumpa w 2020 zaczął pracować nad zbanowaniem platformy, ale po drodze, zapewne przy pomocy swoich kolegów miliarderów ze świata tech i swojego sztabu wyborczego, zrozumiał potęgę propagandową TikToka. Obecnie wspiera aplikację, lecz nie jest jasne czy jego rząd znajdzie sposób na ominięcie przepisów. Wszystko się okaże już niebawem.