Za 10 dni TikTok przejdzie tu do historii. Co dalej z popularną platformą?

Już 19 stycznia TikTok przestanie być dostępny w Stanach Zjednoczonych – pod warunkiem że utrzymane zostaną dotychczasowe wyroki i nakazy amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, który w zeszły m roku nakazał chińskiej firmie ByteDance sprzedanie aplikacji podmiotowi spoza Chin. To ma dać gwarancje bezpieczeństwa użytkownikom z USA i zapewnić, że informacje zbierane przez TikTok nie będą trafiać do obcego państwa.

Jeśli TikTok rzeczywiście zniknie z App Store i Google Play w USA, nie oznacza to jednak całkowitego wyłączenia dostępu do aplikacji. Dotychczasowi użytkownicy wciąż będą mogli przeglądać i tworzyć treści. Nie będą mogli jednak pobierać jej na inne urządzenia ani jej aktualizować.

TikTok na wylocie. USA blisko zablokowania aplikacji

TikTok ma jednak szansę się utrzymać na amerykańskim rynku. Wszystko w rękach Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który jeszcze dziś ma wysłuchać stanowiska przedstawicieli ByteDance, którzy za wszelką cenę chcą zatrzymać TikToka w tym kraju. Firma liczy też na wsparcie Donalda Trumpa, który 19 stycznia oficjalnie obejmie stanowisko Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jednak jego administracja może nie zdążyć z reakcją – jeśli do niej dojdzie, bo warto przypomnieć, że już za czasów poprzedniej prezydentury Trump stał na stanowisku, że TikTok jest zagrożeniem dla USA.

Co ważne, TikTok jest na cenzurowanym również w innych krajach. W Kanadzie mówią wprost: aplikacja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Co ciekawe, mimo nakazu zamknięcia wszystkich swoich biznesów na tamtym rynku, rząd nie odcina dostępu do aplikacji obywatelom. Ci wciąż mogą korzystać z dostępu do platformy, przeglądać i tworzyć treści. Kanadyjscy regulatorzy zabraniają jednak instalowania TikToka na służbowych telefonach pracowników administracji publicznej. Choć oficjalnych zakazów nie ma, również w Polsce pojawiają się komentarze i apele polityków związane z obecnością aplikacji na urządzeniach służbowych. Kilka miesięcy temu głos w sprawie ponownie zabrał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który przestrzegał, by nie instalować TikToka na urządzeniach służbowych.

A jak sytuacja będzie wyglądać w Stanach Zjednoczonych? TikTok ma czas do 19 stycznia – po tej dacie aplikacja może zniknąć z rynku. Jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się za kilka dni.