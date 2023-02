0

17 lutego, czyli dzień po zakończeniu przedsprzedaży najnowszych smartfonów Galaxy S23, Samsung ogłosił, iż była to najlepsza przedsprzedaż w historii. Można było w to powątpiewać, zważywszy na ich koszt, inflację i powszechną drożyznę, ale wczoraj potwierdził to też Orange.