Przygotujcie się na dzielenie kont. Microsoft testuje plan rodzinny Xbox Game Pass

O abonamencie Xbox Game Pass słyszeli już chyba wszyscy pasjonaci gier wideo. Płacisz raz - i grasz do oporu we wszystkie tytuły dostępne obecnie w ofercie. Te regularnie się zmieniają - coś żegnamy, coś witamy, ale na nudę narzekać raczej trudno. Wielu graczy korzysta z regularnych promocji w ramach których dostęp nawet na kwartał można kupić za raptem kilka złotych. Ale wkrótce zamiast żonglować nowotworzonymi kontami będą oni mogli — podobnie jak na Netflixie — współdzielić konto z rodziną i przyjaciółmi. Do jednego konta można będzie dołączyć aż czworo innych użytkowników!

Od dziś w Kolumbii i Irlandii, Xbox Insiders mogą rozpocząć testowanie planu, który pozwala wielu osobom dzielić korzyści z Game Pass Ultimate. To jeszcze bardziej ułatwia granie w najlepsze gry Game Pass z przyjaciółmi i rodziną na konsoli, komputerze i w chmurze, umożliwiając dodanie do abonamentu nawet czterech osób, z których każda będzie miała własny, unikalny dostęp do gier, zawartości i korzyści Xbox Game Pass Ultimate.

— czytamy w oficjalnej informacji prasowej. Prawdopodobnie będzie on działał na analogicznej zasadzie na to, co znaczy m.in. ze Spotify czy Apple One, w których każdy z użytkowników ma swoje prywatne konto / hasło, a my możemy zapraszać go do współdzielenia treści i rodziny. Jak to wygląda cenowo? Cóż, czyste "przeliczenia" nie mają raczej tutaj żadnego większego sensu, bowiem Microsoft nie podał oficjalnych stawek. Wiemy jednak, że plan Xbox Game Pass Ultimate miesięczny przy przejściu na plan rodzinny skróci się do 18 dni — co przy obecnych stawkach daje nam około 3 złotych dziennie. Na oficjalny cennik i wdrożenie go w innych regionach musimy jeszcze zaczekać — zakładając rzecz jasna, że Microsoft zdecyduje się na udostępnienie tej opcji szerszej publiczności.

Szybka matematyka i... te około 3 pln dziennie dzielone na 5 osób daje 60 groszy. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma to nic wspólnego z faktycznymi wyliczeniami, ale w tym przypadku każdy z 5 użytkowników planu rodzinnego miałby płacić 18 złotych miesięcznie — czyli 216 złotych rocznie. Przy obecnych promocjach planach bez współdzielenia często widuję specjalnie skonstruowane oferty, w ramach których za niespełna 240 złotych można zakupić dostęp do usługi nawet na 3 lata. I myślę, że dla wielu jednorazowa fatyga na 3 lata będzie dużo bardziej kusząca, niż szukanie grupy znajomych z którymi mogliby współdzielić abonament. Z drugiej strony - to wyliczenia "na sucho" — dopóki usługa nie zostanie oficjalnie wprowadzona w Polsce i nie poznamy lokalnych cen, możemy sobie jedynie gdybać.