Deadpool 3 może uratować Marvela. Ten film to iskierka nadziei dla fanów

Marvel nie jest ostatnio w najlepszej formie

Ostatnio Marvel nie ma szczęścia. Niemal wszystkie produkcje po Avengers: Endgame nie spełniają oczekiwań, a nowa faza MCU nie przebiega tak, jak początkowo planowano. Poza tym chwilę temu trzeci raz w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zmieniono daty premiery wielu filmów. W październiku 2022 roku studio opóźniło wiele swoich produkcji ze względu na problemy z filmem Blade, który ma pojawić się dopiero 7 listopada 2025 roku… a to był dopiero początek. W czerwcu 2023 roku Marvel ponownie przesunął wiele filmów (co nie dotyczyło wyłącznie Deadpoola 3), co miało związek ze strajkiem scenarzystów i aktorów. Nowy Kapitan Ameryka został przesunięty dopiero na 14 lutego 2025 roku, a Thunderbolts, czyli trzeci i jednocześnie ostatni film, który miał zadebiutować w 2024 roku, finalnie trafi do kin 25 lipca 2025 roku.

Co więc w tym roku? Na wielkich ekranach w 2024 od MCU ma pojawić się wyłącznie Deadpool 3, który i tak został opóźniony — początkowo film miał pojawić się 3 maja, lecz finalnie premiera ma mieć miejsce 26 lipca. W listopadzie Variety podawało, że wszystkie osoby stojące za Deadpoolem 3 są gotowe do natychmiastowego wznowienia zdjęć, dzięki czemu nie powinniśmy doświadczyć żadnej kolejnej obsuwy. A teraz dowiadujemy się, że powrót Ryana Reynoldsa na wielki ekran w czerwono-czarnym stroju jest iskierką nadziei dla fanów Marvela.

Deadpool 3 na ratunek. To ostatnia nadzieja dla aktualnego Marvel Cinematic Universe?

Matthew Vaughn, reżyser takich filmów jak X-Men: Pierwsza klasa czy X-Men: Przeszłość, która nadejdzie, przyznał, że widział już fragmenty Deadpoola 3 i uważa, że mogą one „uratować całe uniwersum Marvela”. Vaughn niedawno wziął udział w podcaście Post-Credit magazynu BroBible, w którym głównie promował swój nadchodzący film — Argylle. Tajny szpieg — lecz wspomniał również o nadchodzącym w tym roku filmie ze stajni Marvela. Reżyser X-Menów mówił między innymi:

Te kilka fragmentów dotyczących [wątku] Deadpool kontra Wolverine — lub Wolverine kontra Deadpool, jestem pewien, że ta kłótnia między Ryanem i Hugh, która odbywa się w tej chwili, jest niewiarygodna. […] To będzie wstrząs… uniwersum Marvela wkrótce go doświadczy i przywróci on to wszystko do życia… Myślę, że Ryan Reynolds i Hugh Jackman wkrótce uratują całe uniwersum Marvela.

Wolverine kluczowym elementem Deadpoola 3. To musi się udać

Deadpool to jedna z najbardziej ekscentrycznych postaci w całym uniwersum komiksowym Marvela i zdecydowanie najbardziej wyjątkowa w całym MCU. Brutalność i poczucie humoru (które poza łamaniem czwartej ściany jest dość… „nieodpowiednie”) wychodzą poza dotychczasowe standardy filmów ze stajni Disneya — i chociaż początkowo mogło wydawać się to nieco ryzykowne, to całość okazała się strzałem w dziesiątkę i bardzo szybko zdołała rozkochać w sobie widzów.

Widzowie od pierwszej wieści o „trójce” byli zachwyceni, a całą atmosferę jeszcze bardziej podgrzał jakiś czas temu Ryan Reynolds, dumnie przyznając, że trzecia część Deadpoola będzie wyjątkowa; głównie za sprawą tego, że w filmie pojawi się sam Wolverine. To nie tylko oznacza niezwykle ciekawe połączenie bohaterów, ale potwierdzenie, że Rosomak oficjalnie wkracza do MCU. Gdyby tego było mało, w rolę Wolverine’a — jak już pewnie domyśliliście się po cytacie Vaughna — ponownie wcieli się fenomenalny Hugh Jackman.

Jackman miał zrezygnować z roli Wolverine’a po filmie Logan z 2017 roku. Jak jednak widać, romans z MCU będzie trwał nadal — i chyba nikt nie będzie na to narzekał. Teraz wychodzi na to, że to właśnie Rosomak będzie tym, który pomoże całemu Marvelowi wyjść z marazmu.

