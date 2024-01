Prime Video zamawia serialową adaptację uznanego komiksu Marvela

Ed Brubaker to jeden z autorów, którego możecie kojarzyć jako twórcę jednego z seriali który skradł serca widzów na całym świecie. Mowa tu o kultowym "Westworld" od HBO. Brubaker poza tym że stale współpracuje przy produkcji różnych filmów i seriali, na co dzień wraz z Seanem Phillipsem jest autoraem powieści graficznej wydawanej przez Marvel. "Criminal", bo o nim mowa, to trwający od od 2006 roku komiks, na który składają się rozmaite opowieści dotyczące przestępstw. W sekcji dotyczącej fabuły na Wikipedii czytamy:

Fabuły serii są niezależne i koncentrują się na różnych postaciach, ale te wszyscy główni bohaterowie zamieszkują ten sam świat, dorastały w fikcyjnym Center City, często odwiedzają ten sam bar i mają wspólną historię dwóch pokoleń przestępców. Wraz ze swoim partnerem Ivanem, Tommy Patterson prowadził najbardziej doświadczoną ekipę kieszonkowców w mieście i nauczył tego fachu swojego ośmioletniego syna, Leo. Kiedy Tommy został aresztowany i uwięziony za zabójstwo Teega Lawlessa, Ivan zaopiekował się Leo i wyjaśnił mu, jak przestrzeganie pewnych zasad może utrzymać przestępcę "na wolności", zarówno z dala od więzienia, jak i kostnicy. Mniej więcej w tym samym czasie aresztowano dwóch synów Teega Lawlessa. Podczas gdy jego piętnastoletni brat Ricky został wysłany do obozu pracy dla nieletnich, Tracy Lawless miał możliwość pójścia do więzienia lub zaciągnięcia się do sił zbrojnych. Tracy wstąpił do armii amerykańskiej, porzucając Ricky'ego, ale doskonaląc swoje umiejętności jako żołnierz.

Komiks cieszy się ogromnym uznaniem zarówno ze strony czytelników, jak i krytyków. A niebawem jego ekranizację będziemy mogli obejrzeć na platformie Amazon Prime Video, która zdecydowała się na zlecenie stworzenia serialu opartego na motywach komiksu.

"Criminal" — ekranizacja powieści graficznej trafi na platformę Amazon Prime Video

Za produkcję serialu odpowiedzialny będzie cały sztab ludzi: Brubakera wesprze Jordan Harper, Sean Phillips, Sarah Carbiener oraz Phillip Barnett. Na tę chwilę szczegóły związane z projektem są jeszcze nieznane. Nie znamy ani potencjalnej daty premiery, ani nawet ilu odcinków możemy się spodziewać. Mimo wszystko twórcy postanowili już teraz poinformować o tym, że taki projekt powstaje i... zaostrzyć apetyt na ich najnowsze dzieło.

Hitowy komiks Marvela w wydaniu serialu telewizyjnego zapowiada się niezwykle ciekawie. A ponadto sama marka ma szansę przebić się do świadomości nie tylko zapalonych czytelników powieści graficznych. Na tę chwilę nie pozostaje nam jednak nic innego, jak tylko czekać na premierę... albo przynajmniej więcej informacji na temat "Criminal" od Amazon Prime Video.