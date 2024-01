Na kontynuację tego hitu Netflixa czekamy od 6 lat! Nareszcie nadejdzie!

Daredevil był jednym z pierwszych hitów wyprodukowanych przez Netflix. I nie da się ukryć, że mimo upływu czasu — serial wciąż trzyma w napięciu i doskonale się go ogląda. Niestety, kiedy Marvel zaczął robić porządek w swoim Cinematic Universe, sprawy się nieco skomplikowały. Ostatecznie gigant VOD stracił prawa do serii, a sezon z 2018 roku był dotychczas ostatnim, jaki mieliśmy okazję oglądać. I wielu już straciło nadzieję że cokolwiek w temacie się ruszy, aż tu nagle pojawiła się iskierka nadziei. I okazuje się, że nowy, tworzony na zlecenie zupełnie innej platformy, serial będzie faktyczną kontynuacją netfliksowego hitu.

Daredevil: Born Again będzie bezpośrednią kontynuacją serialu od Netflix!

Daredevil: Born Again to nowa mini-seria tworzona przez Marvela z myślą o platformie Disney+. Wokół serialu było sporo niedomówień, ale Vincent D'Onofrio wcielający się w rolę Kingpina, potwierdził to, o czym fani plotkowali od dawna. W rozmowie z The Hollywood Reporter przyznał on, że nowy serial nie będzie żadnym rebootem i nie opowie historii od nowa, a będzie to bezpośrednia kontynuacja zakończonego w 2018 roku przez Netflix serialu. Warto też mieć na uwadze, że wszystkie sezony są kanonem w Marvel Cinematic Universe (MCU).

Kiedy premiera Daredevil: Born Again?

Niestety, mimo iż pozytywne informacje napływają zewsząd, na tę chwilę wciąż nie jest znana data ostateczna data premiery serialu Daredevil: Born Again. Jeżeli liczycie że przygody bohatera zobaczycie już w niedalekiej przyszłości to... niestety, ale nie mam dla was dobrych wieści. Przyjdzie nam uzbroić się w cierpliwość — nowe odcinki mają nie trafić do nas wcześniej, niż w 2025 roku.