Myśleliście o braniu urlopu w lutym by zagrać w Dead Island 2? Nie róbcie tego. Gra zaliczyła właśnie spore opóźnienie i do sklepów trafi dopiero na wiosnę przyszłego roku.

Nie pokonały cię ugryzienia i infekcja, dały ci natomiast odporność i siłę. Dowiedz się, jak okiełznać wirusa płynącego w twoich żyłach, barwiąc LA na czerwono wnętrznościami niezliczonych zombie, dążąc do odkrycia prawdy o epidemii, o tym, kim – lub czym – jesteś i próbując przetrwać. Tnij, niszcz i rąb wszystko, przedzierając się przez przypominające sceny z horrorów ulice Miasta Aniołów i pozbywając się nieumarłych stających ci na drodze. Nie martw się, w twoich skażonych wirusem rękach spoczywają jedynie losy tego miasta – i całej ludzkości.

- opis Dead Island 2 nie zdradza wiele, choć o grze wiemy od ponad 8 lat. To właśnie w 2014 r. pojawił się pierwszy zwiastun tytułu, który zapowiadał kontynuację udanej "jedynki". Słuch jednak szybko po niej zaginął - głównie dlatego, że wydawca miał spore trudności ze znalezieniem odpowiedniej ekipy do stworzenia godnego następcy. Plotki, przecieki i pierwsze konkrety o Dead Island 2 nie robiły już takiego wrażenia, choć fani czekali. I czekali długie lata, bo dopiero w tym roku pojawiło się światełko w tunelu, że gra rzeczywiście się pojawi.

Na tegorocznym Gamescomie z dumą potwierdzono, że gra trafi na półki sklepowe 3 lutego 2023 r. Cóż... nie trzeba było długo czekać, by dowiedzieć się, że i ten termin nie zostanie dotrzymany. Pierwsze wzmianki o przesunięciu Dead Island 2 o kilka miesięcy pojawiły się w kwartalnym podsumowaniu wyników finansowych grupy Embracer do której należy m.in. Deep Silver. Chwilę po publikacji potwierdzono to notką prasową zamieszczoną na anglojęzycznej wersji strony gry, gdzie twórcy przepraszają za zaistniałą sytuację tłumacząc ją koniecznością dopracowania jej do najdrobniejszych szczegółów. Teraz premiera została ustalona na 28 kwietnia 2023 r. - 12 tygodni później niż zakładano.

Dead Island 2 znów z poślizgiem. Gra do sklepów trafi 28 kwietnia 2023 r.

Jesteśmy teraz na ostatniej prostej. Zamierzamy poświęcić czas, którego potrzebujemy, aby upewnić się, że możemy wypuścić na rynek grę, z której jesteśmy dumni. Dla tych z was, którzy czekali przez lata - przepraszamy, że musicie czekać trochę dłużej.

Ciągłe przesuwanie premiery nie wróży dobrze tytułowi, który od lat boryka się z problemami produkcyjnymi. Czy kilkanaście dodatkowych tygodni sprawi, że otrzymamy kompletny i pozbawiony błędów tytuł? Trzymam kciuki za ekipę, by jej się to udało... obawiam się jednak, że Dead Island 2 nie spełni wszystkich oczekiwań graczy i gra będzie potrzebowała przynajmniej kilka dużych aktualizacji rozwiązujących problemy. Brzmi znajomo? Podobny los spotkał Cyberpunk 2077. Wielokrotnie przekładana premiera najnowszej gry CD PROJEKT RED, problemy z wersjami konsolowymi i masa poprawek. Dopiero po niemal dwóch latach w grę można w końcu zagrać bez większych problemów.

Więcej szczegółów związanych z samą rozgrywką w Dead Island 2, w tym obszerne materiały wideo, zaprezentowane zostaną w przyszłym miesiącu. Twórcy zapraszają na "Dead Island 2 showcase" - specjalne wydarzenie online, w którym podzielą się informacjami na temat swojego najnowszego tytułu odbędzie się 6 grudnia - i obiecują, że nie przesuną tej daty.