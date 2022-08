Dead Island 2 w końcu powstanie. Wyciekły informacje o sprzedaży

Jeżeli miałbym powiedzieć, jakie marki gier będą na trwale wpisane do mojego kanonu ulubionych produkcji, to obok takich klasyków jak FlatOut 2 czy Wiedźmin, seria zombiaczych gier Dead Island z pewnością znajdzie się tam na prominentnej pozycji. Nie policzę ile godzin przegrałem zarówno w pierwsze DI jak i Riptide ze znajomymi. Prosta, nieskomplikowana rozwałka, tryb kooperacji i opcje craftingu broni były tym, co przyciągało mnie do tych produkcji. Owszem, miały one często błąd na błędzie, a model jazdy pojazdami do dziś jest dla mnie zagadką, ale nie przeszkodziło to DI odnieść międzynarodowego sukcesu. Do tego stopnia, że trailer Dead Island 2 pokazany na E3 w 2014 wzbudził niemałą sensację.

Jednocześnie jednak - szybko stał się memem, ponieważ liczne przełożenia terminów i brak sygnałów, a następnie sprzedaż praw i wypuszczenie na rynek Dying Light 1 i 2, będącymi duchowymi spadkobiercami serii dały mocno do zrozumienia, że kontynuacji przygód Sama B i spółki nie mamy się co spodziewać. Aż do teraz.

Dead Island: Day One Edition znalezione na Amazonie. Jest cena i data premiery

Często najciekawsze informacja wyciekają na światło dzienne przez ludzki błąd. Taki właśnie błąd popełnił jeden z pracowników Amazona, wrzucając publiczną ofertę na zakup nowej gry z serii Dead Island.

Gra ma trafić do sklepów 3 lutego 2023 roku i być udostępniona na platformy nowej i starej generacji, a więc PS4, PS5, Xboxa One i Series X i S oraz PC. W ofercie były też widoczne screeny pokazujące, jak wygląda nowa gra Dead Silver.

Gra wydaje się mieć także nieco mroczniejszy klimat, chociaż nie zabrakło klasycznych dla pierwszego DI elementów humorystycznym. Jestem ciekawy, jak produkcja poradzi sobie na rynku. W końcu klimat się zmienił i dziś jest to już "kolejna" gra o zombie, bez elementu parkour, a o pierwszych Dead Island mało już kto dziś pamięta. Niemniej, trzymam kciuki i liczę, że produkcja obroni się tym samym, co miały pierwsze dwie odsłony.