Promocja jest skierowana dla klientów, którzy już korzystają z dwóch ofert w T-Mobile:

Wprawdzie warunkiem skorzystania z internetu mobilnego z limitem 100 GB na pełnej prędkości na dodatkowej karcie SIM, jest podpisanie na tę ofertę umowy na 24 miesiące, ale jeśli już macie podpisaną jedną na którąś z powyższych ofert, kolejna usługa na tym samym koncie nie powinna być dla Was większym problem.

Zwłaszcza, że przyda się ona w wielu sytuacjach, możecie na przykład skorzystać z tego dodatkowego internetu na jakichś wyjazdach, również jeśli już macie umowę na domowy internet mobilny, ale nie możecie go zabierać ze sobą poza strefę domową.

„Strefa domowa” to obszar wyznaczony dla adresu świadczenia usługi o promieniu 500 m. Poza „Strefą domową” szacunkowa maksymalna prędkość transmisji danych ulega obniżeniu do 512 kb/s – dla pobierania i wysyłania w technologiach 4G/LTE oraz 5G (dla usługi w opcji do 90 Mb/s) i wyższych.